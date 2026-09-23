GUIDONIA – Case popolari, sgombero per la famiglia nigeriana occupante abusiva

Sei mesi fa si è impossessata di una casa popolare, ora per farla sgombrare il Comune di Guidonia Montecelio le sta provando tutte.

Il caso emerge dall’ordinanza numero 330 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata ieri, martedì 22 settembre, dalla dirigente dell’Ufficio Casa Paola Piseddu e dal funzionario Mirko Fina.

Col provvedimento vengono concessi 15 giorni di tempo ad una 32enne nigeriana occupante senza titolo per rilasciare libero da persone e cose l’alloggio di proprietà del Comune di Guidonia Montecelio ubicato all’interno del complesso di Edilizia Residenziale Pubblica di largo Trieste 14, nel quartiere di Villalba.

Dall’ordinanza emerge che a marzo scorso l’Ufficio di Polizia Giudiziaria della Polizia Locale nel corso di un sopralluogo ha accertato l’occupazione abusiva, per questo l’8 settembre scorso è stata notificata una diffida a rilasciare l’alloggio entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento.

Un atto risultato vano perché l’occupante non ha comunicato alcuna osservazione e/o controdeduzione scritta entro il termine indicato e continua a tutt’oggi ad occupare l’alloggio senza averne alcun titolo.

Da qui, la scelta di emettere un’ordinanza di sgombero entro 15 giorni trascorsi i quali l’amministrazione comunale annuncia lo sgombero coatto dell’immobile con l’ausilio della Forza Pubblica.



Le operazioni di sgombero coatto saranno effettuate in ogni caso, anche in assenza dell’occupante, tramite apertura forzata della porta di accesso ed inventario di mobili e arredi presenti, con addebito ai medesimi soggetti di tutte le spese di accesso, trasporto, deposito, nonché di tutte quelle ad ogni altro titolo sostenute dal Comune di Guidonia Montecelio, in assenza di ulteriore avviso e senza assunzione di alcuna responsabilità riguardo a qualunque oggetto ivi abbandonato dagli occupanti senza titolo, fatte salve le responsabilità penali derivanti da eventuali comportamenti illeciti.

Vale la pena ricordare che in precedenza l’alloggio di largo Trieste era già stato occupato, gli abusivi erano stati allontanati e il Comune ne era rientrato in possesso soltanto grazie all’Ufficiale Giudiziario.

Ma quella casa popolare – insieme ad un altro alloggio – avevano subito “fatto gola” a chi è senza un tetto sicuro sulla testa.

Così a marzo scorso un appartamento era stato di nuovo occupato, mentre l’altro era stato recuperato dagli agenti della Polizia Locale di Guidonia Montecelio che avevano messo in fuga i malintenzionati di turno.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, venerdì 13 marzo gli agenti dell’Ufficio di Polizia Giudiziaria denunciarono per occupazione di edificio pubblico la 32enne cittadina nigeriana, mamma di due minori e asseritamente in stato di gravidanza (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

La donna era stata trovata all’interno di un alloggio al quarto piano della Palazzina numero 2, da qualche settimana tornato nella disponibilità dell’amministrazione comunale, ma di fatto non ancora assegnato: pertanto non sarebbe stato possibile eseguire lo sgombero immediato da parte degli agenti, come previsto dal Decreto Sicurezza.

Nei giorni precedenti alcuni inquilini avevano segnalato alla Polizia Locale movimenti sospetti alla Palazzina 2.