MONTECELIO – Teatro Vittori, presentata la nuova stagione

Si è svolta sabato 26 settembre, presso il Teatro Dario Vittori di Montecelio, la conferenza stampa di presentazione della stagione teatrale 2026-2027 e delle attività della scuola di teatro, musica e canto.

Nicola De Bonis dei “Basta Poco APS” e Mariella Rotondaro, Direttrice Artistica del Teatro Vittori di Montecelio

L’incontro ha rappresentato un momento di presentazione e confronto sul nuovo percorso artistico e culturale del Teatro, affidato alla Direzione Artistica di Mariella Rotondaro, e sulle iniziative promosse dall’Associazione temporanea Proloco Montecelio APS / Basta Poco APS.

Alla conferenza sono intervenuti, per la Città di Guidonia Montecelio, l’Assessore Area VII alla Cultura Michele Venturiello e il Dirigente Area VII – Settore Cultura Aldo Cerroni.

Nel corso dell’incontro è stato illustrato il cartellone della stagione 2026-2027, che propone spettacoli teatrali, musica e appuntamenti speciali, con un programma articolato da novembre a maggio.

Tra gli spettacoli in abbonamento figurano “Perfetti sconosciuti”, “Da zero a ultimo mentre tutto scorre”, “Accendi una luna nel cielo”, “Il Belvedere”, “Radici”, “Colonna sonora”, “Venire meno”, “Psico” e “Il castello non c’è più”.

Accanto agli spettacoli in abbonamento, la stagione prevede anche una serie di eventi speciali a partire dall’apertura di stagione del 23 ottobre, con il concerto tributo a Fabrizio De André, fino agli appuntamenti di gennaio, marzo e maggio, tra musica, teatro e iniziative culturali.

Un progetto che punta quindi a rafforzare il ruolo del Teatro Dario Vittori quale rinnovato spazio di incontro, formazione e produzione culturale, attraverso una proposta rivolta a pubblici diversi e un calendario che affianca agli spettacoli le attività formative.

Durante la conferenza è stato inoltre presentato l’Open Day della Scuola di Teatro e Musica, in programma sabato 3 ottobre, dalle ore 16 alle 20.

Sarà un pomeriggio dedicato alla conoscenza delle diverse discipline: Stefania D’Ambrosio per il canto, Michele Micarelli per la musica, Mariella Rotondaro per il teatro, Fabrizio Verducchi per le percussioni e Flavio Orru per la chitarra.

L’Open Day offrirà l’occasione di conoscere più da vicino i percorsi formativi e di condividere un momento di scambio tra le diverse discipline, con una piccola restituzione finale che coinvolgerà le partecipanti e i partecipanti alle attività.