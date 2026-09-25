GUIDONIA – L’impianto Tmb non rispetta le prescrizioni: multato il proprietario

Quando piove non si sa quanta acqua filtri e soprattutto non viene analizzata.

Sono le contestazioni sollevate da Arpa Lazio nei confronti della “Ambiente Guidonia Srl”, la società amministrata dall’avvocato Giovanni Bernardini proprietaria dell’impianto di trattamento meccanico biologico di rifiuti all’Inviolata, a Guidonia.

Il caso emerge dall’ordinanza numero 335 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata oggi, venerdì 25 settembre, dal dirigente all’Ambiente Flavio Fabbietti.

Col provvedimento viene ingiunto all’imprenditore Giovanni Bernardini, 54enne Amministratore Unico della Società Ambiente Guidonia Srl, il pagamento di una sanzione amministrativa di 3 mila euro entro e non oltre 30 giorni dalla notifica.

L’ordinanza è stata emessa a fronte dei verbali di Accertamento del 14 maggio scorso con cui Arpa Lazio ha contestato alla società proprietaria dell’impianto Tmb il mancato rispetto di due prescrizioni.

In particolare, nel corso dell’ispezione è stato rilevato che non è presente un sistema di rilevazione e registrazione della portata in ingresso al trattamento delle acque di prima pioggia.

Il secondo mancato rispetto riguarda la prescrizione numero 101 dell’Allegato Tecnico di cui alla Determinazione G01600 del 19/02/2024, in quanto la prescrizione in esame indica di “svuotare la vasca che raccoglie le acque di prima pioggia, previa analisi delle stesse, entro le successive 24 ore dalla conclusione dell’evento OMISSIS“, ciò implica che, per ogni evento meteorico accorso, le acque di prima pioggia raccolte dovrebbero essere sottoposte ad analisi.

Nel caso in cui Ambiente Guidonia Srl non paghi entro il termine fissato, qualora non sia stata proposta opposizione, il Comune procederà alla riscossione coattiva di tutte le somme dovute.