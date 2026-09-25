SUBIACO – Tornano i fasti dei Borgia, domenica c’è il Festival dei Cortei Storici

Domenica 27 settembre il centro storico di Subiaco tornerà ai fasti rinascimentali.

Nella suggestiva location del Borgo degli Opifici e di Canale Barberini, affascinante appendice del Centro storico, a ridosso del fiume Aniene, si terrà, infatti, il Festival dei Cortei Storici, giunto alla sua sesta edizione, organizzato dalla “Comunitas Sublacensis” – corteo storico della Città di Subiaco (CLICCA E LEGGI IL PROGRAMMA).

Il Villaggio rinascimentale prenderà il via alle ore 10.00 e sarà aperto tutta la giornata con attività tipiche dell’epoca, tra cui l’arcaio, la falegnameria, l’armeria storica, il ricamo antico e il tiro con l’arco in cui si potranno cimentare grandi e piccini.

Sono prenotabili nel corso della giornata la partecipazione al laboratorio di ricamo antico (3313023849 – Bia Ricami) e il workshop di carta a mano e legatoria per imparare a costruire un quaderno di appunti o album d’acquerello (3334621449 – L’Elice).

Nell’ora di pranzo sarà possibile gustare nei ristoranti della città aderenti (elenco e menù sulle pagine facebook e instagram del Corteo Storico “Comunitas Sublacensis”) menù tipici della tradizione borgiana: un’esperienza da non perdere ed un modo per coinvolgere le attività della città (La Panarda; La Stoccia, I Tre Bruschettieri, Da Bottò, il Cantuccio).

Dalle 15.00 tanti spettacoli per grandi e piccini, con sbandieratori, tamburi, duelli di armeria storica, giocoleria e teatro, musica rinascimentale, spettacoli con il fuoco, acrobazia area e possibilità per i bambini di cimentarsi in tante attività, tra cui il torneo della Dame e dei piccoli cavalieri – Corsa dell’oca borgiana (6+ – possibile prenotazione a ilcolibrieventibambini@gmail.com).

Le attività pomeridiane saranno aperte nella via principale della città, via Cavour, dalla sfilata dei cortei storici partecipanti: “Comunitas Sublacensis” di Subiaco, Anagni, Priverno, Segni, Nettuno, Ciciliano.

Una giornata da non perdere per tornare all’epoca in cui a Subiaco nacquero Cesare e Lucrezia Borgia, quando Rodrigo Borgia fu Abate Commendatario di Subiaco.

Info e programma di dettaglio sulle pagine Facebook e Instagram Comunitas Sublacensis. Associazione Culturale “Comunitas Sublacensis”