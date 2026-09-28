CASTELNUOVO DI PORTO – Inaugurato l’impianto sportivo “Mister Osvaldo Toni”

E’ stato inaugurato sabato 26 settembre a Castelnuovo di Porto il nuovo impianto sportivo comunale di Ponte Storto, completamente riqualificato da Città metropolitana di Roma con un investimento complessivo di un milione 140.802 euro e 11 centesimi di fondi PNRR – Piano Urbano Integrato “Poli di Sport, Benessere e Disabilità”.

Al taglio del nastro erano presenti il sindaco di Castelnuovo di Porto Riccardo Travaglini e il vice sindaco di Città Metropolitana di Roma Capitale Pierluigi Sanna.

Ora l’impianto ha un nuovo campo da calcio in erba sintetica, spogliatoi ristrutturati, opere di efficientamento energetico con pannelli fotovoltaici e solari termici, abbattimento delle barriere architettoniche, nuovi parcheggi e un sistema di recupero delle acque meteoriche: una struttura moderna, funzionale e accessibile che restituisce alla comunità uno spazio dedicato allo sport, alla socialità e all’inclusione.

Oggi, vedere questo spazio completamente riqualificato e restituito alla comunità è motivo di grande soddisfazione – dichiara Pierluigi Sanna, vicesindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale – Come in tanti altri comuni, Città metropolitana ha scelto di investire su impianti sportivi e luoghi di cultura che siano anche presidi di socialità, inclusione e crescita per tutto il territorio.

«Quando abbiamo visto per la prima volta quest’area, ci siamo trovati di fronte a un impianto abbandonato e degradato, con spogliatoi che presentavano evidenti criticità strutturali.

L’impianto è stato intitolato alla memoria del compianto Osvaldo Toni , figura storica del calcio locale che per oltre mezzo secolo ha rappresentato un punto di riferimento sportivo e sociale per la comunità di Castelnuovo di Porto.

Qui a Castelnuovo abbiamo rinnovato la struttura sotto il profilo tecnico e sportivo, puntando sull’efficientamento energetico e sull’abbattimento delle barriere architettoniche, affinché lo sport sia davvero accessibile a tutti, comprese le persone con disabilità. È questo il significato più profondo degli investimenti del PNRR, e una precisa scelta dell’amministrazione guidata dal sindaco Gualtieri: utilizzare le risorse pubbliche per migliorare concretamente la qualità della vita delle nostre comunità, rispondendo alle aspettative dei sindaci e dei cittadini”.

“Oggi – si legge in una nota dell’amministrazione comunale di Castelnuovo di Porto – non abbiamo inaugurato soltanto un impianto sportivo.

Abbiamo restituito alla comunità un luogo di incontro, crescita, inclusione e condivisione, dove lo sport possa continuare a essere uno strumento di educazione e di comunità.

E non poteva esserci modo più significativo di farlo che dedicare questo impianto a Mister Osvaldo Toni.

Uno sportivo, un esempio, un educatore. Una persona che per generazioni di giovani ha rappresentato la passione per lo sport, il valore dell’impegno, il rispetto e l’amore per la nostra comunità.

La sua presenza e il suo insegnamento resteranno legati a questo campo e a tutti quei ragazzi che, attraverso lo sport, hanno imparato non soltanto a giocare, ma anche a crescere e a diventare persone.