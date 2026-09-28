VICOVARO – Si è insediato il nuovo parroco don Luigi Casolini di Sersale

Don Luigi Casolini di Sersale è il nuovo parroco della chiesa di San Pietro Apostolo a Vicovaro.

Ieri pomeriggio, domenica 27 settembre, si è svolta la solenne presa di possesso da parte del sacerdote che subentra al posto di Don Benedetto Molinari, storico amato parroco di Vicovaro che ha lasciato l’incarico per raggiunti limiti di età a 83 anni dopo 56 anni di sacerdozio.

La solenne celebrazione eucaristica è stata presieduta dal Vescovo della Diocesi di Tivoli e di Palestrina, Monsignor Mauro Parmeggiani, e partecipata da altri sacerdoti del territorio, tra cui lo stesso Don Benedetto Molinari.

Presenti anche le Autorità militari e civili, su tutti il sindaco di Vicovaro Nello Crielesi, oltre a tanti fedeli di Vicovaro.

Al termine della solenne liturgia, nel Castello Cenci Bolognetti si è tenuto un momento di fraterna convivialità per festeggiare l’insediamento del nuovo parroco Don Luigi Casolini di Sersale, già Rettore vescovile di San Silvestro e Preside Decano del Capitolo Cattedrale di Tivoli.

Vale la pena ricordare che domenica pomeriggio 13 settembre in piazza San Pietro la comunità vicovarese ha omaggiato e ringraziato Don Benedetto Molinari nell’ambito di una festa organizzata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Nello Crielesi in collaborazione con la Parrocchia di San Pietro Apostolo, il Gruppo Infioratori, le realtà associative del territorio e con il contributo di tutta la comunità, i commercianti, la Comunità Neocatecumenale e la Compagnia della Santissima Trinità (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).