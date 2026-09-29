GUIDONIA – Al via il confronto per il ritorno dei Giochi della Gioventù

Cronaca, Tiburno Quotidiano /

Commissione tra consiglieri comunali e fiduciari del Coni

Si è svolta nei giorni scorsi, su iniziativa della consigliera comunale Lucrezia Cataldo, una Commissione Consiliare dedicata alla possibilità di riportare a Guidonia Montecelio i Giochi della Gioventù, una manifestazione che ha caratterizzato per molti anni la crescita sportiva e sociale delle giovani generazioni. 

L’incontro ha rappresentato un importante momento di confronto tra istituzioni e realtà del territorio, con l’obiettivo di valutare modalità e opportunità per rilanciare il progetto coinvolgendo gli istituti scolastici cittadini. 

Erano presenti il presidente della Commissione Cultura, il consigliere comunale Mirko Sotorino, e la Presidente della Commissione Sport, la consigliera Anna Mari, oltre al fiduciario Coni del comune di Guidonia Montecelio, Francesca De Santis, e la consigliera Coni Maria Claudia Giubilei.

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L’intento è quello di promuovere tra i più giovani i valori dello sport, dell’inclusione, del rispetto delle regole e della sana competizione, rafforzando al tempo stesso il legame tra scuola, famiglie e comunità.

Nel corso della Commissione è emersa la volontà condivisa di avviare un percorso che possa consentire alla città di tornare a ospitare questa storica iniziativa dopo molti anni di assenza. Un progetto che punta a valorizzare la partecipazione degli studenti e a creare occasioni di aggregazione e crescita personale attraverso l’attività sportiva.

La consigliera Cataldo ha sottolineato l’importanza di offrire ai giovani nuove opportunità di incontro e confronto, evidenziando come il ritorno dei Giochi della Gioventù possa rappresentare un investimento significativo sul futuro delle nuove generazioni e sul benessere dell’intera comunità.

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I lavori della Commissione hanno posto le basi per ulteriori approfondimenti e per il coinvolgimento delle scuole del territorio, nella prospettiva di trasformare questa proposta in un appuntamento capace di coinvolgere centinaia di studenti e di restituire alla città una tradizione particolarmente sentita.

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