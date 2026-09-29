VICOVARO – Bombola del gas esplosa in casa, scarcerato il proprietario: “E’ stato un incidente”

Fin da subito è stato sospettato di aver appiccato il fuoco, causando l’esplosione della bombola del gas in casa.

Ma davanti ai magistrati è emersa un’altra verità: sarebbe stato un incidente.

Per questo ieri, lunedì 28 settembre, il Tribunale di Tivoli ha rimesso in libertà Simone M., il 30enne italiano residente a Vicovaro che sabato sera 26 settembre era stato arrestato dai carabinieri per incendio doloso della sua abitazione (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Sopra e sotto, due immagini dell’intervento dei soccorsi (foto della “Protezione civile Vicovaro Anvvfc”)

La giudice Clarissa Gola ha convalidato l’arresto e disposto la scarcerazione, rigettando la richiesta della Procura di Tivoli di sottoporre l’uomo alla misura cautelare degli arresti domiciliari in caso di domicilio idoneo o in alternativa alla detenzione in carcere.

Assistito dall’avvocata Alessandra Moreschini, Simone M. nel corso dell’udienza tenutasi presso il palazzo di Giustizia di viale Arnaldi ha respinto l’accusa di aver incendiato la propria abitazione.

“Non è stato un incendio doloso – chiarisce l’Avvocata Alessandra Moreschini – In udienza il mio assistito ha spiegato che è stata una disgrazia: a causa di una disattenzione è andata in fiamme una friggitrice ad olio e da lì si è innescato l’incendio che ha fatto esplodere la bombola del gas presente in casa.

Quindi, non voleva dare fuoco e far saltare l’abitazione”.

Vale la pena ricordare che il fatto era avvenuto verso le ore 21 in via Piana, una traversa di via Tiburtina all’ingresso del borgo di Vicovaro.

A seguito della deflagrazione, i residenti nelle case vicine si erano precipitati in strada, compresi anziani e disabili.

Sul posto, i vigili del fuoco del distaccamento di Villa Adriana insieme ai volontari della “Protezione civile Vicovaro Anvvfc”, ambulanza del 118 e pattuglie dei carabinieri.

A seguito delle verifiche condotte dai Vigili del Fuoco, l’abitazione è stata dichiarata inagibile ed è interdetto l’accesso.