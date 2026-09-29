VICOVARO – Sfilata di moda a scopo benefico a Palazzo Cenci Bolognetti

Sabato 3 Ottobre dalle ore 16:30 alle ore 22:00 presso il Salone d’Onore di Palazzo Cenci Bolognetti a Vicovaro si terrà una sfilata di moda a scopo benefico, ideata e curata dall’Organizzazione di Volontariato “Cuori in Bancarella”.

Inclusiva ed emozionante, la sfilata vedrà alternarsi in passerella le volontarie dell’ODV “Cuori in bancarella”, le modelle dell’Atelier “Le Spose di” e le donne che affrontano o hanno affrontato un percorso oncologico, unite in un’esperienza di condivisione, di rinascita e bellezza.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo prioritario di sostenere la nuova associazione “Donna per Te”, unica realtà del territorio tiburtino interamente dedicata al supporto delle donne affette da patologie tumorali. Portare in passerella le donne dell’associazione all’interno di una cornice storica di straordinario prestigio significa valorizzarne la forza, il coraggio e la resilienza, trasformando la fragilità in un simbolo di dignità e ripartenza.

L’evento coniuga perfettamente la solidarietà sociale con la valorizzazione del patrimonio storico-culturale locale.

Destinazione dei Fondi

Il biglietto di ingresso all’evento ha un costo di € 15,00.

Il ricavato (delle donazioni volontarie e della vendita dei biglietti) sarà interamente devoluto secondo la seguente ripartizione:

50% all’associazione “Donna per Te”: per finanziare servizi diretti di assistenza e supporto (consulenza psicologica, accompagnamento alle visite mediche, corsi di integrazione, benessere e cura di sé).

50% alle associazioni locali del territorio (case famiglia e comunità per minori): per la realizzazione di progetti educativi e formativi destinati a minori e ragazzi in situazioni di fragilità.

Tali realtà associative fanno parte del progetto “Mani in Rete”, una rete di associazioni che ad oggi conta circa venti associazioni del territorio tiburtino (e limitrofi) attive nei settori sociale, educativo e culturale. La rete nasce dalla volontà di unire risorse ed energie per una progettualità integrata, nella consapevolezza che le competenze e le esperienze condivise possano creare un valore collettivo superiore alla somma delle singole parti.

Partner e Collaborazioni

L’iniziativa si avvale della preziosa collaborazione di molteplici realtà del territorio:

Atelier “Le Spose di” (Villanova di Guidonia): atelier di riferimento per gli abiti nuziali e da cerimonia protagonisti della sfilata.

Accademia Ergo Cantemus di Tivoli: accompagnamento e sottofondo musicale dal vivo.

I.S. Fermi-Olivieri di Tivoli: esposizione di creazioni sartoriali realizzate dagli studenti dell’indirizzo Moda.

Tivoli Forma- Rosmini: cura del trucco e dell’acconciatura di tutte le modelle e partecipanti.

Ospiti e partecipazioni :

Ivonne Pagliari: psicologa, scrittrice (anch’essa con un vissuto di percorso oncologico , testimone della ricerca scientifica per la Fondazione AIRC) che interpreterà una sua opera poetica.

Barbara Berra (insegnante certificata di Guidonia Montecelio): esibizione di Sensual Dance Fit, programma di fitness e danza al femminile basato sul celebre metodo ideato da Carolyn Smith, Ambasciatrice AIRC che ha trasformato la sua personale battaglia contro il tumore al seno in una vera missione di supporto per le donne malate oncologiche (Dance for Oncology)

2. Dettagli Organizzativi

Data: Sabato 3 Ottobre 2026

Orario: Dalle ore 16:30 alle ore 22:00

Location: Salone d’Onore di Palazzo Cenci Bolognetti (Comune di Vicovaro-Mandela)

3. Programma della Serata

Orario Attività Dettagli 16:30 – 17:00 Accoglienza Ospiti Arrivo degli ospiti nel cortile di Palazzo Cenci con musica d’atmosfera. 17:00 – 17:40 Visite Guidate • Ore 17:00: Visita guidata al palazzo – I Gruppo • Ore 17:40: Visita guidata al palazzo – II Gruppo 18:30 – 18:45 Apertura Istituzionale Saluti istituzionali e introduzione del progetto a cura della Presidente dell’ODV “Cuori in Bancarella”. 19:00 – 20:00 La Sfilata di Moda • Prima parte: Sfilata degli abiti da sposa dell’Atelier “Le Spose di”. • Momento lirico e lettura poetica a cura di Ivonne Pagliari. • Esposizione delle creazioni realizzate dagli studenti dell’I.S. Olivieri di Tivoli. • Seconda parte: Sfilata conclusiva con gli abiti da cerimonia dell’Atelier “Le Spose di”. 20:00 – 20:15 Intrattenimento Artistico Esibizione di Sensual Dance Fit a cura di Barbara Berra. 20:20 – 22:00 Ringraziamenti e Brindisi Ringraziamenti ufficiali, apertura del buffet e chiusura dell’evento con sottofondo musicale.

4. Aspetti Logistici e Sicurezza

L’Associazione “Cuori in Bancarella ODV” garantisce la completa gestione logistica dell’evento, assicurando la tutela e la salvaguardia della struttura storica ospitante:

Allestimenti: Montaggio di una passerella amovibile e installazione di un impianto audio/luci a basso impatto, privo di interventi invasivi sulle strutture di Palazzo Cenci. Disposizione ordinata delle sedute per la platea.

Sicurezza e Servizio d’Ordine: Controllo degli accessi, accoglienza e gestione dei flussi a cura dei volontari dell’ANC (Associazione Nazionale Carabinieri).

“Dove la storia incontra la moda e lo stile diventa solidarietà” è un invito ad andare oltre la malattia e la vulnerabilità. Vedere le donne dell’associazione Donna per Te ETS, insieme alle volontarie e alle modelle, solcare la passerella del Salone d’Onore di Palazzo Cenci Bolognetti significa celebrare la vita, la bellezza e il coraggio di ricominciare.

“Sostenere questo evento significa contribuire in modo concreto e trasparente a servizi di assistenza oncologica fondamentali per il nostro territorio e a progetti educativi destinati ai minori, ai ragazzi in condizioni di fragilità – spiegano la Presidente della ODV “Cuori in Bancarella” Elvira Felli e della Componente del Direttivo Ida Rossomando – Ogni biglietto acquistato e ogni collaborazione attivata rappresentano un tassello essenziale per costruire una rete di supporto collettiva sempre più solida, dove nessuno venga lasciato indietro”.