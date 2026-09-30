GUIDONIA – Scuola media chiusa per black out elettrico

La scuola media Giuseppe Garibaldi di Setteville di Guidonia resterà chiusa per l’intera giornata di venerdì 2 ottobre 2026.

Lo stabilisce l’Ordinanza numero 337 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata ieri, martedì 29 settembre, dal Sindaco Mauro Lombardo.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito della comunicazione pervenuta da ARETI, relativa ad un’interruzione programmata dell’energia elettrica che interesserà l’area in cui è presente il plesso di Via Todini 29,

Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Giuseppe Garibaldi Luca Santella ha segnalato al Comune l’impossibilità di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche in assenza di alimentazione elettrica e i rischi per le condizioni di sicurezza e la gestione di eventuali emergenze.