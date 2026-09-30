TIVOLI – A Natale si pattina sul ghiaccio a piazza Garibaldi

A Natale si pattina sul ghiaccio in piazza Garibaldi a Tivoli.

Lo stabilisce la delibera numero 243 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA– approvata lunedì 28 settembre dalla giunta comunale guidata dal sindaco Marco Innocenzi.

Con l’atto espressa, quale atto di indirizzo politico, la volontà dell’Amministrazione comunale di prevedere la realizzazione e il funzionamento di una pista di pattinaggio su ghiaccio in Piazza Garibaldi per l’intero periodo natalizio, quale iniziativa di animazione, valorizzazione e promozione del centro cittadino volta a favorire la partecipazione della cittadinanza, ai visitatori e, in particolare, alle famiglie e ai più giovani.

La giunta ha dato mandato al Settore Attività Produttive di verificare la fattibilità dell’iniziativa e di espletare tutti gli adempimenti amministrativi, tecnici e gestionali necessari alla sua realizzazione, ivi compresa l’individuazione dell’operatore economico o del soggetto cui affidare l’eventuale installazione e gestione della pista.

A tal proposito, il Comune di Tivoli bandirà una manifestazione di interesse per cercare una ditta dotata delle necessarie capacità tecniche e organizzative e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, nonché la definizione delle modalità operative, economiche e amministrative per l’installazione, l’allestimento e la gestione della struttura.