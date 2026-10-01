TIVOLI – Il Comune dona apparecchi informatici dismessi alle associazioni

L’obiettivo dichiarato è favorire il riuso e l’economia circolare.

Così il Comune di Tivoli ha bandito un avviso pubblico – CLICCA E LEGGI L’AVVISO PUBBLICO – finalizzato alla cessione a titolo gratuito di apparecchiature informatiche dismesse.

Si tratta di complessivo di 16 apparecchiature – 8 Personal Computer fissi, 2 Monitor e 6 Stampanti – che, pur non essendo più rispondenti ai requisiti tecnici necessari per i servizi interni del Comune, risultano ancora perfettamente funzionanti per attività di base e per supportare la digitalizzazione delle sedi associative.

Possono presentare richiesta di assegnazione le Associazioni di Promozione Sociale (APS), gli Enti del Terzo Settore (ETS) e Organizzazioni di Volontariato (ODV).

I richiedenti devono essere legalmente costituiti e operanti sul territorio del Comune di Tivoli.

Le associazioni interessate dovranno far pervenire la propria richiesta formale compilando il modulo di domanda – CLICCA E SCARICA IL MODULO DI DOMANDA – e allegando:

• copia del documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante dell’Ente/Associazione (documento non necessario in caso di sottoscrizione con firma digitale);

• copia dell’atto costitutivo o dello Statuto che attesti l’assenza di finalità lucrative.

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio del 20/10/2026. La trasmissione dovrà avvenire esclusivamente tramite PEC all’indirizzo istituzionale del Comune: info@pec.comune.tivoli.rm.it.

Qualora il numero di richieste superi la disponibilità dei beni (pari a 16 unità totali), l’Ufficio Economato procederà all’assegnazione valutando l’ordine cronologico di arrivo e la rilevanza sociale delle attività svolte sul territorio.

I beni verranno ceduti nello stato di fatto in cui si trovano.

Le spese di ritiro e trasporto saranno a totale carico del beneficiario.

Il ritiro dovrà essere effettuato dai beneficiari presso le sedi ove sono fisicamente ubicate le apparecchiature. Le operazioni di ritiro e di imballaggio delle apparecchiature saranno a cura dell’ente beneficiario che, quindi, dovrà presentarsi al momento del ritiro munito di tutto il materiale necessario (es. cartoni, nastro adesivo, ecc.).

Nel caso in cui il beneficiario non si presenti per il ritiro nella data concordata, decadrà il suo diritto sui beni attribuiti, che saranno riassegnati mediante scorrimento della graduatoria.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Economato del Comune di Tivoli al seguente indirizzo e-mail: m.cittadini@comune.tivoli.rm.it o al numero telefonico 0774 453 291 – 337.