NAZZANO – A caccia nella Riserva Naturale: due aironi cenerini uccisi a fucilate

In un luogo che dovrebbe essere un rifugio sicuro per la fauna selvatica, qualcuno ha imbracciato un fucile e ha sparato a due creature protette, indifese.

E’ accaduto nella Riserva Naturale Tevere Farfa che ha divulgato la notizia attraverso la pagina Facebook istituzionale.

Sopra e sotto, le immagini dei due aironi trovati senza vita

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è stato segnalato stamane, giovedì primo ottobre, all’Ente regionale presieduto da Riccardo Luciani che gestisce l’area naturale protetta situata nella Valle del Tevere nei comuni di Nazzano, Torrita Tiberina e Montopoli di Sabina, tra la Città metropolitana di Roma Capitale e la Provincia di Rieti.

Una donna a passeggio nella Riserva ha notato in un piccolo stagno nei pressi del fiume Farfa riversi nell’acqua due aironi cenerini, specie protetta dalla legge.

La passante li ha fotografati ed ha immediatamente informato gli uffici dell’Ente regionale.

Sono in corso le indagini dei Guardiaparco.