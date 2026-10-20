GUIDONIA – Go-kart, Lorenzo Cobo sul podio della Coppa Italia

Ha appena compiuto 8 anni, frequenta la terza elementare all’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII e sogna un giorno di arrivare in Formula 1. Intanto, Lorenzo Cobo ha già conquistato un importante risultato: il terzo posto nella Coppa Italia Zona 3 di go-kart, disputata domenica scorsa sul circuito Valle del Liri di Arce, in provincia di Frosinone.

Lorenzo Cobo , 8 anni

Originario di Villanova, Lorenzo ha iniziato a coltivare la passione per i motori quattro anni e mezzo fa, quando era ancora piccolissimo.In questo lungo periodo si è allenato con dedizione e, una volta compiuti 8 anni, ha voluto subito mettersi alla prova in una competizione ufficiale, accessibile proprio a partire da questa età. Un debutto che lo ha portato direttamente sul podio, in uno sport che richiede concentrazione, riflessi pronti e grande controllo, anche per le velocità sostenute che i go-kart raggiungono in pista.

Nelle sue vene scorre l’ambizione italiana della mamma Alessandra, ingegnere, e la determinazione albanese del papà Roland, carrozziere. È proprio il padre a rappresentare il principale sostegno di Lorenzo in questa avventura, aiutandolo nella preparazione e nella messa a punto del kart. Lo segue come meccanico e allenatore e lo accompagna nella crescita sportiva, gara dopo gara.

Lorenzo con il papà Roland

Al suo fianco non manca mai la sorellina Sophia, 11 anni, che dopo l’ultimo successo, è diventata anche la sua mascotte.

Adesso per Lorenzo è tempo di guardare alle prossime gare, con l’obiettivo di confermarsi nella Coppa Italia 2027 e misurarsi con nuove sfide nel Campionato Italiano.

Il podio di Arce, intanto, resta una bella soddisfazione per il giovane pilota di Villanova di Guidonia e un motivo d’orgoglio per tutta la comunità.

Una storia che ci ricorda come anche lontano dai campi da calcio ci siano giovani talenti pronti a farsi strada, in discipline sportive meno raccontate ma capaci di regalare grandi emozioni.Per seguire le avventure di Lorenzo in pista e scoprire il suo percorso sportivo, è possibile visitare i suoi canali social ( CLICCA PER IL PROFILO FACEBOOK ) aperti anche a chi vorrà sostenerlo nelle prossime sfide.