SAMBUCI – Sagra della Polenta con visita al Castello Theodoli

Fine settimana di gastronomia e cultura a Sambuci, Borgo medievale di circa mille abitanti a 15 chilometri da Tivoli.

La “Pro Loco di Sambuci Aps” organizza la 28esima Sagra della Polenta, evento patrocinato e sostenuto dal Comune con il contributo della Regione Lazio e di Città metropolitana di Roma Capitale per celebrare uno dei piatti simbolo della tradizione contadina.

L’appuntamento è in piazza di Corte sabato 24 ottobre a cena e domenica 25 a pranzo per deliziare i palati con la specialità del Borgo in due varianti imperdibili: polenta classica con sugo di spuntature e salsicce e polenta in bianco con broccolo romano, oltre a tante altre prelibatezze da scoprire, tra cui patatine fritte e le mitiche pizze fritte.

La sagra si terrà in Piazza di Corte e nello splendido parco del Castello Theodoli, dove sarà presente un’ampia area allestita con tavoli.

In caso di maltempo sono previste ampie aree al coperto per poter gustare la polenta.

Gli stand apriranno sabato dalle ore 19:00 (a cena) e Domenica dalle ore 12:00 (a pranzo).

Nella serata di sabato ci sarà la suggestiva esibizione notturna degli sbandieratori e musici di Ciciliano e a seguire djset, mentre la giornata di domenica sarà accompagnata dalla musica dal vivo di Carlo Gizzi e nel pomeriggio l’esibizione itinerante di sbandieratori e musici di Ciciliano.

Nella giornata di domenica da non perdere l’occasione di visitare il maestoso Castello Theodoli.

L’ingresso è a pagamento e la visita sarà guidata da affascinanti dame in abiti d’epoca a cura dell’Associazione Culturale Terzo Millennio.

Per informazioni e aggiornamenti seguire le pagine facebook e Istagram della ProlocoSambuci APS.