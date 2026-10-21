MONTEROTONDO – Mobilità, pronto il Polo di interscambio in via della Fonte

Il Comune di Monterotondo informa che si sono conclusi i lavori relativi alla prima fase del progetto del nuovo Polo di Interscambio strategico in via della Fonte.

Si tratta di un’opera realizzata dall’Assessorato ai Lavori Pubblici con l’obiettivo di rendere funzionale un’area che fino a pochi mesi fa versava in condizioni di degrado e abbandono del manto stradale ed era utilizzata come parcheggio di autoveicoli in modo non regolamentato, generando disordine e problemi di sicurezza.

Un passo importante per il miglioramento della mobilità, della sicurezza stradale e della vivibilità del quadrante territoriale.

L’intervento è stato realizzato dalla società “Edil Scavi S.r.l.” di Maenza, in provincia di Latina, alla quale il 9 luglio scorso il dirigente del Dipartimento Governo del Territorio Andrea Cucchiaroni con la determina numero 659 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – ha affidato l’incarico per eseguire un nuovo capolinea Cotral e un nuovo attraversamento pedonale rialzato per la somma complessiva di 169.708 euro e 38 centesimi compresa IVA (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

In particolare l’opera ha permesso di riqualificare un’area precedentemente degradata, riorganizzando la viabilità in tre corsie funzionali separate per garantire sicurezza e fluidità.

Nella corsia centrale, riservata al Capolinea Cotral, la società “Edil Scavi S.r.l.” ha realizzato una nuova area di sosta in grado di ospitare fino a 3 pullman contemporaneamente, dotata di marciapiede rialzato e pensiline per l’attesa.

Una soluzione strategica che, secondo l’amministrazione comunale, risolve le storiche criticità del precedente capolinea e le interferenze con il mercato settimanale.

Nella corsia esterna sono stati realizzati stalli di parcheggio dedicati ad autovetture, a servizio di residenti, studenti ed utenti delle vicine strutture scolastiche e sportive.

Infine, per quanto riguarda la corsia interna, l’accesso è riservato ai residenti della zona e lo stallo è dedicato ai mezzi della raccolta differenziata.

In un comunicato stampa l’amministrazione comunale ribadisce che al centro dell’intervento c’è la sicurezza pedonale: infatti per proteggere lo spostamento di studenti e pendolari verso le scuole e i vicini complessi sportivi (Stadio del Nuoto, Stadio Fausto Cecconi, Circolo del Tennis), è stato realizzato un attraversamento pedonale rialzato con segnaletica ad alta visibilità.

“L’intervento – si legge nel comunicato dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Riccardo Varone – proseguirà ora con la seconda fase del progetto, che interesserà l’area comunale adiacente.

Qui nascerà una nuova zona di sosta immersa nel verde con un “boschetto urbano”, percorsi pedonali e panchine: un vero e proprio punto di aggregazione a disposizione del quartiere e degli utenti del servizio di trasporto”.