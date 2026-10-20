MONTEROTONDO – Si finge Tenente dei carabinieri per truffare l’anziana: arrestato dai militari veri

Quando ha ricevuto la telefonata di un sedicente ufficiale dell’Arma, ha contattato il 112 per verificare, mettendo in pratica i suggerimenti impartiti durante i corsi anti-truffa.
Così i Carabinieri della Stazione di Monterotondo hanno arrestato in flagranza di reato un 19enne residente nella provincia di Treviso, gravemente indiziato di tentata truffa ai danni di una pensionata 82enne residente nel centro eretino..
Secondo un comunicato stampa del Comando provinciale, i fatti risalgono al pomeriggio del 9 ottobre 2026, quando i militari, a seguito di una richiesta pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112, sono intervenuti presso l’abitazione dell’anziana.
Secondo quanto ricostruito, il giovane avrebbe contattato telefonicamente la pensionata, qualificandosi come un Tenente dei Carabinieri “di Piazza di Spagna” e chiedendole di poter confrontare i monili in oro in suo possesso con quelli asseritamente recuperati a seguito di un arresto.
Un espediente con cui avrebbe tentato di conquistare la fiducia dell’anziana e farsi mostrare i preziosi.
Evidentemente il truffatore non sapeva che la vittima prescelta aveva assistito agli incontri organizzati periodicamente dall’Arma dei carabinieri nei Centri anziani per dare indicazioni su come non cadere nei raggiri del malviventi.
Il tempestivo intervento dei Carabinieri della Stazione di Monterotondo ha così consentito di interrompere il tentativo di truffa: giunti sul posto, i militari hanno fermato il 19enne all’interno dell’abitazione della donna.
Al termine delle formalità di rito, il giovane, arrestato per tentata truffa, è stato tradotto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri Roma Cassia, su disposizione della Procura della Repubblica di Tivoli.
Nel comunicato stampa il Comando provinciale dell’Arma sottolinea che l’episodio evidenzia l’importanza della tempestiva segnalazione al 112 e della presenza dei Carabinieri sul territorio, che consentono di intervenire prontamente a tutela delle persone più vulnerabili e di contrastare le truffe ai danni degli anziani.