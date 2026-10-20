FONTE NUOVA – “Degrado e pericoli all’asilo”: sos dei genitori

Dai Genitori della Sezione G della Scuola dell’infanzia Peter Pan di Via Campania 7, a Santa Lucia di Fonte Nuova, riceviamo e pubblichiamo:

“Scriviamo a nome dei genitori della sezione G della scuola dell’infanzia “Peter Pan” facente parte dell’Istituto Comprensivo “Luigi Pirandello” per denunciare pubblicamente lo stato di totale abbandono e pericolosità in cui versa l’istituto frequentato ogni giorno dai nostri figli.

La struttura presenta gravi criticità che mettono a rischio la sicurezza dei bambini.

In particolare, segnaliamo:

• Area esterna e giardino: Spazi invasi da erbacce alte e radici robuste affioranti (con continuo pericolo di inciampo), mattonato esterno rotto e traballante, fili elettrici penzolanti e scoperti.

Si registra inoltre un muro danneggiato con la caduta di calcinacci direttamente sopra i giochi dei bambini.

• Degrado igienico-sanitario: Presenza nell’area esterna di larve, preservativi e bottiglie di birra. L’immondizia interna ed esterna non viene raccolta regolarmente (ad oggi è ancora presente il rifiuto umido del venerdì precedente).

• Aule e interni: Finestre totalmente prive di tende; le insegnanti sono state costrette ad applicare fogli di carta sui vetri per schermare i bambini dal sole battente.

• Servizi igienici: Scarichi dei bagni costantemente guasti e inutilizzabili.

La situazione risulta ancora più inaccettabile se si considera che l’istituto è stato riaperto proprio quest’anno a seguito di presunti lavori di messa in sicurezza.

Alla luce dei fatti e dei continui cedimenti, appare evidente che la scuola non fosse affatto pronta per accogliere gli alunni e che gli interventi effettuati siano stati del tutto insufficienti o inadeguati.

Ci teniamo a precisare che non si tratta di una protesta improvvisata: abbiamo già intrapreso tutte le vie istituzionali possibili. Nelle scorse settimane abbiamo inviato diverse PEC ufficiali al Comune di Fonte Nuova e agli assessori competenti, senza tuttavia ricevere alcun tipo di risposta o di intervento concreto.

Troviamo intollerabile che l’incolumità dei bambini e del personale scolastico venga ignorata in questo modo da chi dovrebbe tutelarla”.