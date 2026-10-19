CASTEL MADAMA – Federica Pelosi vince la Skyrace del Maglio

Ha percorso 30 chilometri con un dislivello positivo di 2.700 metri, ​un vero e proprio trionfo di resistenza, determinazione e talento.

Federica Pelosi di Castel Madama

Così ieri, domenica 18 ottobre, Federica Pelosi di Castel Madama ha tagliato per prima il traguardo nella 2^ edizione della “Skyrace del Maglio”, manifestazione di trail organizzata a Magliano dei Marsi (AQ) lungo i sentieri del Parco Sirente Velino, con percorso in ambiente naturale di circa 30 chilometri (29,7 km rilevati da GPS) e con dislivello positivo di circa 2.080 metri.

Federica Pelosi, atleta della Top Trail, 14^ in classifica generale, ha tagliato il traguardo in 4 ore 03’55”, confermandosi la migliore atleta nel circuito delle gare della Regione Abruzzo.

​​A esprimere il vivo orgoglio e la soddisfazione dell’intera Amministrazione comunale sono il Sindaco di Castel Madama Michele Nonni e l’Assessore allo Sport Stefano Scardala.

​«L’impresa compiuta da Federica Pelosi ci riempie di gioia e di profondo orgoglio — dichiarano in un comunicato congiunto il Sindaco Nonni e l’Assessore Scardala — Affrontare e vincere una competizione così estrema e selettiva, caratterizzata da ben 2.700 metri di dislivello su 30 chilometri, richiede doti atletiche straordinarie, una preparazione ferrea e una forza mentale fuori dal comune.

Federica ha dimostrato tutto questo, portando in alto il nome di Castel Madama e confermandosi ai vertici della disciplina nella vicina Regione Abruzzo.

A lei vanno i complimenti più sinceri a nome di tutta la nostra comunità cittadina, con l’augurio di continuare a collezionare successi sempre più entusiasmanti».