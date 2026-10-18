GUIDONIA – Judo, piccoli campioni vincono il Gran Premio Giovanissimi

Tre medaglie d’oro, tre argenti e un bronzo.

E’ il bottino conquistato dalla “Asd Team Agliata” con “Anco Marzio Sporting Club” di Guidonia alla terza Tappa del Gran Premio Giovanissimi FIJLKAM per Fanciulli e Ragazzi, manifestazione organizzata oggi, domenica 18 ottobre, dal Comitato Regionale Lazio presso il Palazzetto dello Sport Bandinelli di Velletri e riservata ad atleti maschi e femmine di Lazio e Abruzzo regolarmente tesserati.

Jacopo Spagna, primo classificato nella categoria Ragazzi 60 chilogrammi

Alessio Possenti, primo classificato nella categoria Ragazzi 56 chilogrammi

Nella categoria Ragazzi (nati nel 2015-2016), hanno brillato due giovani promesse del tatami guidate dal maestro Franco Agliata: si tratta di Jacopo Spagna, primo classificato nei 60 chilogrammi, e di Alessio Possenti, medaglia d’oro nei 56 chili.

Mario Lucarelli, secondo classificato nella categoria Ragazzi 53 chilogrammi

Gabriel Mita, terzo classificato nella categoria Ragazzi 50 chilogrammi

Sempre nella categoria Ragazzi ottima prestazione per Mario Lucarelli, secondo classificato nei 53 chilogrammi, e per Gabriel Mita, terzo nei 50 chili.

Manuel Lucarelli, primo classificato nella categoria Fanciulli 50 chilogrammi

Omar Ioan Seghedi, secondo classificato nella categoria Fanciulli 36 chilogrammi

Per il maestro Franco Agliata, soddisfazione anche nella categoria Fanciulli (2017-2018), dove si registra un primo posto per Manuel Lucarelli nei 50 chili, e il secondo posto conquistato da Omar Ioan Seghedi nei 36 chili.

Infine nella categoria Fanciulle, Elisa Massimi ha conquistato un secondo posto nei 28 chili.