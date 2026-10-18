CANTALUPO IN SABINA – Sabato 24 ottobre incontro con Luigi De Magistris

La Costituzione, la giustizia sociale e il futuro del Mezzogiorno saranno al centro dell’incontro in programma sabato 24 ottobre, alle ore 18, a Cantalupo in Sabina, presso la Sala San Girolamo.

Protagonista dell’appuntamento sarà Luigi De Magistris, già magistrato impegnato in inchieste sulla corruzione e sulla criminalità organizzata ed ex sindaco di Napoli per dieci anni.

A dialogare con lui saranno il giornalista e scrittore Italo Arcuri e il sindaco di Cantalupo in Sabina, Paolo Rinalduzzi.

Il confronto prenderà spunto da due libri di De Magistris, “Attuare la Costituzione. Oltre gli ostacoli e gli abusi del potere” e “Un altro Sud. Viaggio nel Mezzogiorno orgoglioso e ribelle”, per affrontare temi centrali come la legalità, i diritti, la giustizia sociale e il ruolo del Mezzogiorno nel futuro del Paese.

Al centro dell’incontro, la necessità di tradurre i principi costituzionali in realtà concreta, contrastando le disuguaglianze e valorizzando i territori, affinché nessuna comunità sia condannata alla marginalità.

Un’occasione di approfondimento e partecipazione per riflettere sul significato della Costituzione nella vita quotidiana e sulla costruzione di una società più giusta, democratica e inclusiva.