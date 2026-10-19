GUIDONIA – Palazzi di 7 piani e negozi, il M5S: “L’amministrazione Lombardo è nemica dell’Ambiente”

In riferimento all’articolo GUIDONIA – Palazzi di 7 piani e negozi: nel verde nasce “Villanova 2”, dal Movimento 5 stelle di Guidonia Montecelio riceviamo e pubblichiamo:

“La notizia riportata dal Tiburno relativa al via libera per la costruzione del mega quartiere “Villanova 2” – con palazzi fino a 7 piani e nuove aree commerciali in un’area verde di 4 ettari – rappresenta l’ennesimo colpo durissimo all’ambiente dall’Amministrazione Lombardo. Il tutto con la totale e cronica mancanza di una vera opposizione che controlli queste e altre aberrazioni della gestione pubblica.

Appare finalmente chiaro il motivo dietro alla scelta di stravolgere il progetto originario dell’amministrazione M5S di Michel Barbet che prevedeva l’utilizzo dei 5 milioni di euro dei fondi PNRR per realizzare una pista molto più lunga e capace di mettere realmente in rete tutti i quartieri lungo la Via Tiburtina, offrendo un’infrastruttura di mobilità pubblica e sostenibile davvero utile alla cittadinanza.

Tre semplici domande:

1. Quanto varranno di più le decine di nuove abitazioni che verranno costruite grazie alla vicinanza con la pista?

2. Quanto si è risparmiato con la progettazione se la compatibilità con i vincoli, come riportato da Tiburno “è già stata verificata nell’ambito dell’intervento di realizzazione della pista ciclopedonale finanziata con risorse P.N.R.R.”?

3. Chi ci guadagnerà più di tutti, i privati o la collettività?

Una cementificazione di queste proporzioni, considerando anche il mega quartiere logistico vicino alla nuova stazione, non si vedeva dai tempi bui dell’amministrazione di centrodestra guidata da Rubeis e demolita dalla magistratura, nella moltissimi esponenti che oggi sostengono questa maggioranza occupavano ruoli chiave e di primo piano nella gestione politica della città.

Il bilancio ambientale di questa consiliatura è drammatico. Ricordiamo ad esempio, oltre alla continua e forsennata cementificazione, l’apertura del TBM, la perdita di un’area preziosa come Colle Largo, la chiusura della stazione di Guidonia Centro, il tentativo scellerato di costruire un mega impianto di gassificazione nelle campagne di Montecelio.

Il Movimento 5 Stelle si oppone fermamente a questa visione miope e speculativa del territorio. Continueremo a batterci in ogni sede istituzionale e tra i cittadini per difendere il verde, i beni comuni e un futuro sostenibile per Guidonia Montecelio”.