CAPENA – Cimitero, 130 mila euro per costruire nuovi loculi

Il Comune di Capena amplia il Cimitero Madonna degli Angeli.
Lo stabilisce la Delibera numero 93 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – varata il 22 settembre dalla giunta comunale guidata dal sindaco Roberto Barbetti.
Con l’atto viene approvato lo Studio di Fattibilità Tecnico Economico semplificato per un importo complessivo pari a 130 mila euro.
Secondo l’elaborato grafico – CLICCA E LEGGI L’ELABORATO GRAFICO – si ipotizza una batteria rettilinea di loculi su quattro livelli sovrapposti, ma il numero dei loculi non è prestabilito.
Dalla delibera emerge che la necessità di un intervento di ampliamento dell’intero complesso cimiteriale deriva dal fatto che il Comune di Capena continua ad essere interessato da una notevole crescita demografica che ha determinato il conseguente aumento della domanda di sepolture effettuate e da effettuarsi presso il Cimitero comunale.
Data la sua complessità, l’intervento permetterà di risolvere il problema dell’adeguamento dei servizi e delle strutture pubbliche alla crescente domanda, soltanto nel medio/lungo termine, lasciando però irrisolto il problema della grave carenza di loculi nel breve periodo.