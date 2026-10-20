TIVOLI – “Io, violentata dal mio ex”: non era vero. Muratore assolto

Era stato denunciato dalla ex di averla abusata, ma al termine del processo è emersa un’altra verità.

Per questo ieri, lunedì 19 ottobre, il Tribunale di Tivoli ha assolto in primo grado perché il fatto non sussiste un 36enne muratore romeno dall’accusa di violenza sessuale aggravata ai danni della ex fidanzata.

Il Collegio presieduto da Cristina Mazzuoccolo – a latere le giudici Camilla Amedoro e Lucrezia Turriziani Colonna – ha respinto la richiesta di condanna a 8 anni formulata dalla sostituta procuratrice di Tivoli Anna Pensabene e ha invece condiviso la tesi dell’avvocato Luigi Salvati, difensore dell’imputato, scagionando il 36enne romeno con formula piena.

Secondo la ricostruzione della Procura di Tivoli, il fatto sarebbe avvenuto il 28 giugno 2020 a Magliano Romano, piccolo Centro al confine con Castelnuovo di Porto e Morlupo.

A denunciare il 36enne romeno era stata una italiana di 50 anni residente in un Comune della zona tiberina con la quale nei mesi precedenti l’uomo aveva avuto una breve relazione sentimentale.

Fatto sta che il 28 giugno 2020 la 50enne si trovava a casa del muratore e la coppia finì in camera da letto dove fu consumato un rapporto sessuale.

Secondo la versione della donna, costituitasi parte civile nel processo, il 36enne l’avrebbe afferrata per le braccia e trascinata sul letto costringendola a subire atti sessuali contro la sua volontà.

Per questo la 50enne si presentò ai carabinieri per denunciare il suo ex raccontando di essere riuscita a sottrarsi alle grinfie dell’uomo con una fuga precipitosa.

A quel punto, fu attivato il Codice Rosso, la donna fu accompagnata in pronto soccorso, dove tuttavia rifiutò di essere sottoposta a visita ginecologica per asserita vergogna.

La Procura di Tivoli richiese l’applicazione di misura cautelare in carcere per il muratore, che fu rigettata prima dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli poi dal Tribunale per il Riesame, mentre un terzo ricorso fu ritenuto inammissibile dalla Corte di Cassazione.

“Il Tribunale di Tivoli ha ristabilito la verità”, commenta l’avvocato Luigi Salvati di Roma, che già a maggio scorso aveva ottenuto l’assoluzione del 36enne muratore romeno dall’accusa di violenza sessuale da parte di una connazionale.

“Nel processo di ieri – spiega il legale – è stato prodotto alle giudici il video ripreso dalla telecamere di videosorveglianza installata all’ingresso dell’abitazione del mio assistito.

Viene ripreso un amico dell’imputato entrare in casa e non notare alcunché di anomalo, ma soprattutto viene smentita la riferita fuga precipitosa da parte della presunta vittima inquadrata insieme all’imputato in un atteggiamento tutt’altro che di paura”.

Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 30 giorni.