CALCIO – Guidonia, vittoria sul Forlì: Spavone firma il 3-2

di Daniele Di Cerbo
Il Guidonia Montecelio conquista una vittoria preziosa superando il Forlì per 3-2 al termine di una gara ricca di emozioni.
I padroni di casa partono con il piede giusto e colpiscono nel primo tempo con Tonetto al 16’ e Vertainen al 28’, andando al riposo sul doppio vantaggio.
Nella ripresa gli ospiti reagiscono e riaprono la partita al 57’ con Gabellini. Il Forlì prende coraggio e all’80’ trova anche il pareggio con Perini, rimettendo tutto in discussione.
Quando la gara sembra indirizzata verso il pareggio, ci pensa Spavone all’85’ a far esplodere la gioia rossoblù, firmando il definitivo 3-2.
Una vittoria di carattere per il Guidonia, capace di resistere al ritorno degli avversari e colpire nel momento decisivo, regalando ai propri tifosi tre punti conquistati con cuore e determinazione.