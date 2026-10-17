CALCIO – Guidonia, vittoria sul Forlì: Spavone firma il 3-2

Sport, Tiburno Quotidiano /

I rossoblù volano sul doppio vantaggio con Tonetto e Vertainen, subiscono la rimonta del Forlì ma trovano nel finale il gol decisivo

di Daniele Di Cerbo

Il Guidonia Montecelio conquista una vittoria preziosa superando il Forlì per 3-2 al termine di una gara ricca di emozioni.

I padroni di casa partono con il piede giusto e colpiscono nel primo tempo con Tonetto al 16’ e Vertainen al 28’, andando al riposo sul doppio vantaggio.

Nella ripresa gli ospiti reagiscono e riaprono la partita al 57’ con Gabellini. Il Forlì prende coraggio e all’80’ trova anche il pareggio con Perini, rimettendo tutto in discussione.

Quando la gara sembra indirizzata verso il pareggio, ci pensa Spavone all’85’ a far esplodere la gioia rossoblù, firmando il definitivo 3-2.

Una vittoria di carattere per il Guidonia, capace di resistere al ritorno degli avversari e colpire nel momento decisivo, regalando ai propri tifosi tre punti conquistati con cuore e determinazione.

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