Secondo l’accusa, era solito aggredire la compagna anche alla presenza delle loro due bambine piccole.

Ma dal processo è emersa un’altra verità.

L’ingresso principale del Tribunale di Tivoli

Per questo ieri, lunedì 19 ottobre, il Tribunale di Tivoli ha assolto in primo grado un 51enne italiano di Guidonia dall’accusa di maltrattamenti, reato riqualificato in minacce per il quale l’uomo è stato condannato alla pena di mille euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Il Collegio presieduto da Cristina Mazzuoccolo – a latere le giudici Camilla Amedoro e Lucrezia Turriziani Colonna – ha respinto la tesi della sostituta procuratrice di Tivoli Anna Pensabene che ha richiesto una condanna a 4 anni di reclusione, condividendo invece la tesi dei difensori dell’imputato, gli avvocati Augusto Colatei e Flavio Lupi di Guidonia.

Secondo la ricostruzione dei magistrati, i fatti sono avvenuti per alcuni mesi a partire da giugno 2024 in un’abitazione di Guidonia Centro, dove il 51enne e la compagna 45enne, anche lei italiana, vivevano insieme alle loro due bambine piccole.

La tesi della Procura di Tivoli era che l’uomo abbia ripetutamente minacciato, aggredito fisicamente e verbalmente, oltre che percosso la convivente anche davanti alle figlie.

“Prima o poi mi farai perdere la testa e ti mando al creatore”, “Ti butto dalla finestra”, “ti faccio sparire”, sarebbero state le espressioni utilizzate dall’uomo, oltre a ingiurie di vario tipo.

Sempre stando all’accusa, il 51enne avrebbe costretto la compagna a lasciare la casa familiare, l’avrebbe controllata, chiamandola ripetutamente al telefono, appostandosi nei pressi dell’abitazione in cui si era trasferita o sul luogo di lavoro.

Condotte considerate dalla Procura abituali e finalizzate a ledere l’integrità psicologica, morale e fisica della donna, costituitasi parte civile tramite l’avvocata Elisabetta Gentile di Tivoli.

Durante il processo l’uomo ha spiegato che i suoi comportamenti sarebbero da ricondurre ad un presunto tradimento della donna, anche per questo il reato di maltrattamenti è stato riqualificato in minacce da parte del Tribunale.

Il 51enne è stato condannato anche al risarcimento di mille euro di danni a favore della ex e alla rifusione delle spese di costituzione di parte civile per complessivi 1355 euro.

Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 30 giorni.