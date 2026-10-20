TIVOLI – Il sindaco annuncia: “Nuovi lampioni nella strada della Torre Piezometrica”

A Tivoli Terme sono stati accesi i nuovi lampioni in via Andrea Bacci, rimasta per decenni senza un’illuminazione adeguata, ed è stato potenziato e ampliato l’impianto in via Orazio.

Lo annuncia il sindaco di Tivoli Marco Innocenzi in un comunicato stampa pubblicato sulla pagina Facebook istituzionale dell’Ente.

Avere questi servizi essenziali è un diritto di ogni cittadino: il nostro impegno è fare in modo che siano garantiti in tutta la città”.

“Ogni quartiere è importante per Tivoli – dichiara il sindaco Marco Innocenzi – Sono soddisfatto di questo risultato, perché dimostra che stiamo intervenendo anche in strade che per molto tempo sono state dimenticate.

Via Andrea Bacci è la strada di Tivoli Terme in cui è eretta la Torre Piezometrica sulla quale sono in corso interventi di riqualificazione.

Vale la pena ricordare che mercoledì 14 ottobre il dirigente ai Lavori pubblici Tullio Lucci con la determina numero 3117 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – ha affidato la fornitura e la posa in opera di un orologio da torre con quattro quadranti alla ditta “Roberto Trebino snc” di Uscio in provincia di Genova per l’importo complessivo di 18.031 euro e 60 centesimi (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

L’installazione rientra nell’ambito degli interventi di riqualificazione programmati dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Innocenzi.

Lo scorso 14 luglio con la determina numero 2185 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – il dirigente ai Lavori pubblici Tullio Lucci ha affidato i lavori alla ditta “Effegi Srl” di Roma per l’importo complessivo di 78.606 euro e 17 centesimi (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).