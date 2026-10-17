ROMA – La poetessa Cristina Borro Marabitti premia Claudia Koll con la “Mattonella di Amilcare Solferini”

Un pomeriggio all’insegna della spiritualità, della cultura e dell’impegno sociale quello vissuto a Roma presso la splendida cornice di Palazzo UNAR, in occasione della presentazione del libro “Qualcosa di me. Dialogo con un’amica” dell’attrice e regista Claudia Koll.

L’attrice Claudia Koll insieme a Angiolina Marchese e Rosanna Vetturini

Un’iniziativa dal valore straordinario, la cui impeccabile riuscita ed eccezionale cura organizzativa si devono alla visione e al costante impegno di Angiolina Marchese e Rosanna Vetturini dell’Associazione Culturale Art Global, realtà di assoluta eccellenza che ha garantito il successo di un appuntamento di così alto profilo, magistralmente condotto da Domenico Gareri.

I momenti più salienti e ricchi di pathos dell’evento sono stati immortalati dagli splendidi scatti d’autore del fotografo Luigi Luongo, che ha saputo cogliere l’essenza e la solennità di ogni singolo istante.

Clou della giornata è stata la solenne premiazione curata dalla poetessa pluripremiata a livello nazionale ed internazionale Cristina Borro Marabitti, rappresentante per la Regione Lazio.

La poetessa ha consegnato personalmente a Claudia Koll la prestigiosa “Mattonella di Amilcare Solferini”, opera interamente realizzata a mano dall’artista e Presidente del Concorso Internazionale Amilcare Solferini, Alessandro Actis Grosso.

Sulla mattonella, la poetessa Cristina Borro Marabitti ha voluto far incidere una profonda riflessione dedicata alla Divina Misericordia: «La Misericordia è il più grande attributo di Dio; tutte le opere delle Sue mani sono circondate dalla Sua Misericordia».

Con la consegna di quest’opera, Claudia Koll è stata ufficialmente nominata Ambasciatrice della Cultura Solferiniana, entrando a far parte della rete mondiale della bellezza, della poesia e dell’arte.

Nel corso del suo intervento, Cristina Borro Marabitti ha espresso parole di profonda sintonia spirituale e umana verso l’attrice, sottolineando la condivisione di valori ed esperienze di vita: «Claudia è una donna che emana serenità e profonda dolcezza: una fede limpida la illumina, facendosi testimonianza di amore, carità, speranza e incrollabile forza».

A rendere ancora più magica l’atmosfera dell’evento è stato l’emozionante momento musicale regalato dalla celebre soprano Caterina Novak, che ha dedicato a Claudia Koll un’intensa e splendida interpretazione dell’Ave Maria di Schubert, incantando l’intera platea.

Nel corso dell’incontro, Claudia Koll ha ripercorso il suo cammino di fede e la sua vocazione al fianco dei più deboli.

La manifestazione ha visto inoltre la consegna del Trofeo della Pace, una straordinaria opera realizzata interamente a mano dal Cavalier Secondo Orfei, Ambasciatore di Pace.

Ad arricchire la giornata, un parterre di ospiti illustri, tra cui l’attore Pippo Franco con la moglie, lo chef Paolo Celli e numerosi talentuosi artisti giunti da ogni parte d’Italia con le loro opere.

Un evento memorabile che ha saputo fondere arte, musica, poesia e solidarietà in un messaggio condivisibile di profonda bellezza e speranza.