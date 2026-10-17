TIVOLI – L’Istituto Rosmini condivide su Facebook un post della Lega: l’opposizione insorge

Può una società in house interamente partecipata dal Comune di Tivoli condividere su Facebook il post di una consigliera regionale della Lega?

L’ingresso della sede centrale del Centro di Istruzione e Formazione Professionale “Antonio Rosmini” a Tivoli

Mentre la domanda attende risposte, i rappresentanti della minoranza in Consiglio comunale insorgono contro il post di vicinanza e sostegno espresso da Laura Cartaginese nei confronti di Antonio Manna, Amministratore Unico di Tivoli Forma Srl, la partecipata che gestisce il Centro di Istruzione e Formazione Professionale “Antonio Rosmini”, una scuola storica con sede centrale a Tivoli nel Parco Rosmini e sedi distaccate a Villa Adriana e Palestrina, che offre corsi per l’assolvimento dell’obbligo d’istruzione, orientamento e formazione per apprendisti.

Nella tarda serata di ieri, venerdì 16 ottobre, è giunto alla redazione un comunicato firmato dai consiglieri comunali di opposizione Marco Di Nicolò del Psi, Manuela Chioccia, Alessandro Fontana e Giovanna Marconi del Partito Democratico, Ezio Paluzzi di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS), Carlo Caldironi del Movimento 5 Stelle, Damiano Leonardi, Francesca Chimenti e Adele Porcari della lista civica “Una Nuova Storia”.

Si tratta degli stessi consiglieri che in un comunicato stampa diffuso mercoledì 15 ottobre hanno segnalato criticità all’Istituto Rosmini, tra cui lezioni ridotte e carenza di personale, annunciando una interrogazione al sindaco Marco Innocenzi (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Antonio Manna, Amministratore Unico di Tivoli Forma, società che gestisce il Centro di Istruzione e Formazione Professionale “Antonio Rosmini”

Criticità smentite e ridimensionate in un comunicato di risposta diffuso ieri, venerdì 16 ottobre, da parte dell’Amministratore Unico di Tivoli Forma, Antonio Manna, stimato ex Rettore del Convitto di Tivoli, che ha annunciato nei prossimi giorni la formalizzazione degli incarichi per otto nuovi docenti, tra le cui discipline figurano matematica, italiano, scienze, informatica ed educazione fisica (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Nello stesso tardo pomeriggio di ieri, venerdì 16, Laura Cartaginese, Capogruppo della Lega in Consiglio Regionale del Lazio, sulla sua pagina Facebook ha espresso sostegno ad Antonio Manna.

“L’arrivo annunciato di otto nuovi docenti – si legge nel post della consigliera regionale – costituisce un passo significativo in questa direzione, così come il lavoro già avviato per completare l’organico nel pieno rispetto della normativa vigente”.

“Ci sono risultati importanti che non possono passare inosservati – ha aggiunto la Cartaginese – registriamo quasi 200 iscritti in più rispetto allo scorso anno, raggiungendo un totale di 1.045 allievi, a testimonianza di un’offerta formativa in continua crescita e ricca di nuove opportunità per i ragazzi del territorio. Credo sia doveroso riconoscere l’impegno di chi lavora quotidianamente per migliorare una realtà pubblica così preziosa, senza mai tirarsi indietro di fronte al dovere di affrontare e risolvere le criticità.

Ad Antonio Manna va il mio augurio di buon lavoro e il mio pieno supporto, con l’auspicio che il percorso di rilancio e valorizzazione intrapreso possa proseguire spedito nell’esclusivo interesse degli studenti, dei lavoratori e dell’intera comunità di Tivoli”.

Il post di Laura Cartaginese a sostegno dell’Amministratore Unico Antonio Manna è stato condiviso poco dopo sulla pagina Facebook istituzionale di Rosmini Tivoli Forma.

E a quel punto, nella tarda serata di ieri è arrivato il comunicato a firma dei consiglieri comunali di opposizione Marco Di Nicolò, Manuela Chioccia, Alessandro Fontana, Giovanna Marconi, Ezio Paluzzi, Carlo Caldironi, Damiano Leonardi, Francesca Chimenti, Adele Porcari.

La consigliera comunale del Partito Democratico di Tivoli Giovanna Marconi

La consigliera comunale del Partito Democratico di Tivoli Manuela Chioccia

Il consigliere comunale del Partito Democratico di Tivoli Alessandro Fontana

La consigliera comunale di “Una Nuova Storia” Francesca Chimenti

Il consigliere comunale di “Una Nuova Storia” Damiano Leonardi

Il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Carlo Caldironi

Il consigliere comunale di Alleanza Verdi e Sinistra Ezio Paluzzi

Il consigliere comunale del Partito Socialista Italiano Marco Di Nicolò

“Quanto accaduto nelle ultime ore è di una gravità inaudita e politicamente intollerabile – attaccano i rappresentanti dell’opposizione – Siamo arrivati al punto che una scuola pubblica utilizza i propri canali di comunicazione per rilanciare dichiarazioni politiche di sostegno ai propri vertici?

Il fatto è ancora più grave perché avviene proprio mentre le opposizioni stanno cercando di fare piena luce sulla gestione della società, attraverso accessi agli atti, interrogazioni e commissioni di controllo e garanzia.

A chi pensa di rispondere alle legittime richieste di trasparenza con una dimostrazione di appartenenza politica diciamo una cosa semplice: ha sbagliato indirizzo.

Tivoli Forma non è una dependance della Lega, non è proprietà di chi la amministra e non è uno strumento di propaganda della maggioranza.

È una realtà pubblica che appartiene alla comunità tiburtina e deve essere gestita con imparzialità, trasparenza e rispetto delle istituzioni.

Chiediamo al Sindaco e all’Amministratore Unico di chiarire immediatamente chi abbia autorizzato quella condivisione, pretendendone la rimozione e l’accertamento delle responsabilità.

Ci riserviamo ogni iniziativa nelle sedi istituzionali competenti a tutela dell’immagine, dell’autonomia e dell’imparzialità della scuola.

Nessuna manifestazione di sostegno politico fermerà la nostra attività di controllo.

Anzi, quanto accaduto rende ancora più urgente fare piena luce sulla gestione della società”.