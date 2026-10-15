MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA Al Fico. S.C. edilizia a.r.l..
Vendita senza incanto di n.2 Lotti oltre Ricerca offerte migliorative per n.3 Lotti:
giorno 02/12/2026 ore 12:00
Vendita innanzi al Notaio Claudio Ciaffi – Piazza Albania, 10 –
COMUNE DI PALESTRINA (RM)
Codici Astegiudiziarie.it (Lotto 5 codice 4359946; Lotto 4 codice 4359945; Lotto 1 codice 4359944; Lotto 3 codice 4247805; Lotto 2 codice 4347804)
- LOTTO 3 CON PREZZO RIBASSATO DEL 5% RISPETTO A PRECEDENTE TENTATIVO– Appartamento alla scala A piano terzo int. 8 identificato al C.U. al Foglio 20, p.lla 442, sub 15 Cat. A2; Cantina: Foglio 20, p.lla 442, sub 15, Cat. C2; Autorimessa: Foglio 20, p.lla 442, sub 66 Cat. C6 al prezzo di euro 40.978 (quarantamilanovecentosettantotto) LIBERO,
- LOTTO 5 AL PRIMO TENTATIVO D’ASTA – Appartamento alla scala B Piano primo int. 1, identificato al C.U. al Foglio 20, p.lla 442, sub 18 Cat. A2; Cantina: Foglio 20, p.lla 442, sub 18 Cat.C2; Autorimessa: Foglio 20, p.lla 442, sub 45 Cat. C6 al prezzo di euro 71.156,00 (settantunomilacentocinquantasei) LIBERO,
INOLTRE
LOTTO 1 – Appartamento alla scala C int. 8, identificato al C.U. al Foglio 20, p.lla 442, sub 37, Cat. A2; Cantina: Foglio 20, p.lla 442, sub 37 Cat.C2; Autorimessa: Foglio 20, p.lla 442, sub 58 Cat. C6. Per detto immobile, occupato, è pervenuta offerta dall’occupante alla cifra di euro 47.000 rispetto ad un valore di perizia di euro 43.479 a valore di libero mercato, mentre da occupato – tenuto conto di una svalutazione di circa il 20% – il suo valore d’asta sarebbe di euro 34.783;
LOTTO 4 – Appartamento alla scala B int. 2, identificato al C.U. al Foglio 20, p.lla 442, sub 19, Cat. A2; Cantina: Foglio 20, p.lla 442, sub 19 Cat.C2; Autorimessa: Foglio 20, p.lla 442, sub 46 Cat. C6; Per detto immobile, occupato, è pervenuta offerta dall’occupante alla cifra di euro 69.500 rispetto ad un valore di perizia di euro 66.798 a valore di libero mercato, mentre da occupato – tenuto conto di una svalutazione di circa il 20% – il suo valore d’asta sarebbe di euro 53.438;
INOLTRE
LOTTO 2 – Appartamento alla scala B Piano primo int. 6, identificato al C.U. al Foglio 20, p.lla 442, sub 23, Cat. A2; Cantina: Foglio 20, p.lla 442, sub 23 Cat.C2; Autorimessa: Foglio 20, p.lla 442, sub 53 Cat. C6; Per detto immobile, revisionato il prezzo di cui alla precedente Asta dalla quale era stato estromesso per errore materiale di prezzo, è comunque nel frattempo pervenuta offerta da parte del Sig. Marco Quaranta di euro 43.200 rispetto ad un valore di perizia di euro 40.000;
Detto lotto era stato già oggetto di pubblicità nel primo tentativo d’asta 18.05.2026 ma sottratto alla medesima per un errore di prezzo occorso in fase di pubblicazione;
Deposito offerte entro le ore 11:00 del giorno 02.12.2026, stesso della gara, presso lo studio Notarile. Deposito cauzionale pari al 10% del prezzo offerto, deposito spese pari al 5% del prezzo offerto. Ulteriori dettagli nel bando su www.astegiudiziarie.it Maggiori info c/o Commissario Liquidatore Dr.ssa Maria Maddalena Miuccio, anche per visite, e-mail miucciosstudio@gmail.com. Perizia, autorizzazione e bando disponibile anche presso Notaio Claudio Ciaffi – P.za Albania, 10 – previo appuntamento.