TIVOLI – Nasce una rete per la crescita delle PMI

Si terrà venerdì 23 ottobre, alle ore 17:00, presso l’Hotel Cristallo di Tivoli, “Le tecnologie che faranno crescere le PMI del territorio nel 2027”, un incontro dedicato a intelligenza artificiale, finanza agevolata e risorse umane finalizzato ad accompagnare le piccole e medie imprese nei percorsi di crescita, innovazione e sviluppo attraverso una rete di competenze e professionalità.

Si tratta di un evento formativo patrocinato da Confesercenti che vedrà coinvolte circa 70 imprese del territorio e tratterà i seguenti argomenti di grande interesse per le imprese: IA & Software, Digital Marketing, Risorse Umane e Finanza Agevolata.

A confrontarsi con gli imprenditori saranno Andrea Fontemaggi di Open Source Management, Gian Maria Mandanici di Easy Company, Alessandro Sabucci di TNA – Tecnologia & Software e Daniele Notaro di Agent-IA.it, che presenteranno esperienze, strumenti e soluzioni applicabili concretamente alla crescita delle PMI. A moderare l’incontro sarà Matteo Bruno, Founder di Bruno • Pavlov & Partners, Communication Partner dell’iniziativa.

L’appuntamento punta a favorire collaborazione e confronto tra competenze diverse, creando nuove opportunità di sviluppo per le imprese di Tivoli e dei territori limitrofi e rafforzando la rete di supporto a disposizione del tessuto economico locale.