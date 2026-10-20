TIVOLI – Nasce una rete per la crescita delle PMI

Cronaca, Tiburno Quotidiano /

Evento formativo all’Hotel Cristallo

Si terrà venerdì 23 ottobre, alle ore 17:00, presso l’Hotel Cristallo di Tivoli, “Le tecnologie che faranno crescere le PMI del territorio nel 2027”, un incontro dedicato a intelligenza artificiale, finanza agevolata e risorse umane finalizzato ad accompagnare le piccole e medie imprese nei percorsi di crescita, innovazione e sviluppo attraverso una rete di competenze e professionalità. 

Si tratta di un evento formativo patrocinato da Confesercenti che vedrà coinvolte circa 70 imprese del territorio e tratterà i seguenti argomenti di grande interesse per le imprese: IA & Software, Digital Marketing, Risorse Umane e Finanza Agevolata.

A confrontarsi con gli imprenditori saranno Andrea Fontemaggi di Open Source ManagementGian Maria Mandanici di Easy CompanyAlessandro Sabucci di TNA – Tecnologia & Software e Daniele Notaro di Agent-IA.it, che presenteranno esperienze, strumenti e soluzioni applicabili concretamente alla crescita delle PMI. A moderare l’incontro sarà Matteo Bruno, Founder di Bruno • Pavlov & Partners, Communication Partner dell’iniziativa.

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L’appuntamento punta a favorire collaborazione e confronto tra competenze diverse, creando nuove opportunità di sviluppo per le imprese di Tivoli e dei territori limitrofi e rafforzando la rete di supporto a disposizione del tessuto economico locale.

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