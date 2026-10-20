TIVOLI – Un orologio da 18 mila euro sulla Torre piezometrica

Un orologio da torre con quattro quadranti da posizionare sulla Torre Piezometrica in Via Andrea Bacci a Tivoli Terme.

Lo stabilisce la determina numero 3117 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata mercoledì 14 ottobre dal dirigente ai Lavori pubblici Tullio Lucci.

Con l’atto viene affidata la fornitura e la posa in opera di un orologio da torre con quattro quadranti da posizionare sulla Torre Piezometrica alla ditta “Roberto Trebino snc” di Uscio in provincia di Genova per l’importo complessivo di 18.031 euro e 60 centesimi.

L’installazione rientra nell’ambito degli interventi di riqualificazione programmati dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Innocenzi.

Lo scorso 14 luglio con la determina numero 2185 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – il dirigente ai Lavori pubblici Tullio Lucci ha affidato i lavori alla ditta “Effegi Srl” di Roma per l’importo complessivo di 78.606 euro e 17 centesimi (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Il primo luglio il Comune aveva richiesto all’impresa di presentare tramite piattaforma Traspare un preventivo rispetto al progetto esecutivo redatto dall’Architetto Gaetano Mattei, che prevedeva lavori dell’importo complessivo di 106.876 euro e 29 centesimi.