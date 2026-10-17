GUIDONIA – La “Roma Business Academy” dona 150 maglie alla “Villalba Volley”

Si è svolta nella giornata di ieri, venerdì 16 ottobre 2026, una giornata di beneficenza promossa dalla Roma Business Academy, in collaborazione con il Villalba Volley.

Nella palestra scolastica di via Trento a Villalba di Guidonia, alla presenza di tantissimi bambini e famiglie, la Roma Business Academy ha infatti donato 150 magliette alla società di pallavolo locale.

Un momento per supportare l’attività sportiva locale e promuovere i valori dell’inclusione e del fair play.

Erano presenti la Presidente del “Villalba Volley”, Stefania Carboni, il Vicepresidente Enzo Lucenti, e vari allenatori delle giovanili.

Il tutto è stato possibile anche grazie ad Alessia Lattanzi, titolare di una rinomata azienda di vestiario sportivo, sita in via Lago dei Tartari e noto riferimento per atleti ed associazioni sportive del territorio.

Da parte della Roma Business Academy, società che opera nella formazione sportiva e calcistica, nelle persone di Claudio Zarro e Maura Boleo, tanta soddisfazione per la partnership intrapresa e per permettere a tantissimi sportivi del territorio di avere una maglietta di allenamento per il Villalba Volley.