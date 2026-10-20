TIVOLI – Auto in fiamme nella notte

Due auto in fiamme, fumo e panico tra i residenti.
E’ il bilancio dell’incendio divampato all’alba di ieri, lunedì 19 ottobre, in via Orazio a Tivoli Terme.
Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, verso le ore 3 della notte le fiamme hanno avviluppato due vetture in sosta nel parcheggio all’altezza del civico 4, una Peugeot 207 e una Audi A3.
I residenti raccontano di essere stati svegliati dalle esplosioni di pneumatici e finestrini delle due vetture ridotte a carcassa.
Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Tivoli che hanno domato le fiamme mettendo in sicurezza l’area.
Sul posto anche una pattuglia di carabinieri per gli accertamenti del caso.