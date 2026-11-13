GALLICANO NEL LAZIO – Ricercato per droga, baby-pusher arrestato dai carabinieri

Cronaca, Tiburno Quotidiano /

Il 16enne era destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Palestrina hanno rintracciato e arrestato un 16enne, già noto alle forze dell’ordine, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare.

​L’intervento è scaturito nel corso della notte durante un mirato servizio di controllo del territorio svolto lungo via Colle Villa a Gallicano nel Lazio, dove i militari hanno proceduto all’identificazione del giovane.

​A seguito degli accertamenti condotti nell’immediatezza, è emerso che a carico del minorenne pendeva una misura cautelare emessa dal Tribunale per i Minorenni di Roma, poiché gravemente indiziato di reati inerenti alla normativa sulle sostanze stupefacenti.

​Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso l’Istituto Penale Minorile di Roma “Casal del Marmo” a disposizione dell’Autorità Giudiziaria minorile.

Condividi l'articolo:
LEGGI ANCHE  ROMA - Sequestrate 15 biciclette elettriche: erano non conformi e pericolose per la circolazione

Articoli Correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

 