GALLICANO NEL LAZIO – Ricercato per droga, baby-pusher arrestato dai carabinieri

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Palestrina hanno rintracciato e arrestato un 16enne, già noto alle forze dell’ordine, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare.
L’intervento è scaturito nel corso della notte durante un mirato servizio di controllo del territorio svolto lungo via Colle Villa a Gallicano nel Lazio, dove i militari hanno proceduto all’identificazione del giovane.
A seguito degli accertamenti condotti nell’immediatezza, è emerso che a carico del minorenne pendeva una misura cautelare emessa dal Tribunale per i Minorenni di Roma, poiché gravemente indiziato di reati inerenti alla normativa sulle sostanze stupefacenti.
Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso l’Istituto Penale Minorile di Roma “Casal del Marmo” a disposizione dell’Autorità Giudiziaria minorile.