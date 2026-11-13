GUIDONIA – Sabato uffici aperti per il rinnovo delle Carte d’Identità

Il Comune di Guidonia Montecelio annuncia, che per consentire ai cittadini residenti il tempestivo rinnovo delle Carte d’Identità, è organizzata un’apertura straordinaria dei servizi demografici per la giornata di Sabato 21 Novembre 2026, dalle ore 8:30 alle ore 13:30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00, presso le delegazioni del Comune di Guidonia Montecelio.
Saranno distribuiti numeri in ordine di arrivo agli sportelli anagrafici dalle ore 08.00.
Ogni utente presente potrà prendere un solo numero.
- Anagrafe Sede Centrale (P.zza Matteotti 20), max 60 numeri
- Ufficio Relazioni con il Pubblico (P.zza Matteotti 20), max 30 numeri
- Delegazione Villanova (via Mazzini 5), max 60 numeri
- Delegazione Villalba (P.zza Carrara 2), max 40 numeri
- Delegazione Setteville (via Todini 41), max 60 numeri
Documenti necessari:
- n. 1 fototessera recente (non oltre 6 mesi), in formato cartaceo, su fondo chiaro, posa frontale, a capo scoperto;
- carta d’identità cartacea o CIE precedente;
- tessera sanitaria, per il codice fiscale.
Si accettano solo pagamenti elettronici con POS o attraverso il circuito PagoPA.