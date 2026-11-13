SAN GREGORIO DA SASSOLA – Ciak si gira, gli attori della serie “Wedn” nel Borgo e al Castello

San Gregorio da Sassola ancora una volta location cinematografica.

Da lunedì 16 a venerdì 20 novembre arriva la troupe di “Wedn”, miniserie televisiva italiana prodotta da Fabula Pictures per Amazon Prime Video diretta da Michela Andreozzi, già autrice per la stessa casa di produzione dei film Pensati Sexy e Ancora più Sexy.

Alcune scene saranno girate nel Borgo e nel Castello Brancaccio.

Tra gli interpreti principali della serie figurano Diana Del Bufalo e Pierpaolo Spollon.

Sul set sono stati annunciati anche Pino Quartullo e Leonardo De Carli.

La lavorazione ha una durata prevista di circa nove settimane tra settembre e novembre 2026. Il set principale si svolge a Roma, con una tappa aggiuntiva in Puglia tra Torre Guaceto e Lecce.