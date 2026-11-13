GUIDONIA – L’Intelligenza Artificiale applicata alla Sicurezza sul Lavoro: il convegno per aziende e laureandi al Car

L’Intelligenza Artificiale applicata alla Sicurezza sul Lavoro.

Un momento del convegno tenutosi mercoledì 11 novembre al Centro Agroalimentare Romano di Guidonia

E’ il tema del convegno “AI, Formazione e Sicurezza sul lavoro: dal Decreto Legislativo 179/2026 alla cultura della prevenzione” tenutosi mercoledì 11 novembre presso la Sala Congressi del Centro Agroalimentare Romano di Setteville di Guidonia.

Il Dottor Emiliano Santacroce, Direttore della UOC PSAL della Asl Roma 5

L’evento è stato organizzato dalla UOC Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro della Asl Roma 5 diretta dal Dottor Emiliano Santacroce in occasione della Settimana Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro 2026.

Il convegno, aperto alle imprese operanti presso il Centro Agroalimentare Romano e agli studenti del Corso di Laurea in Tecnico della Prevenzione dell’Università di Tor Vergata, è stato una importante occasione di confronto sulle nuove sfide della prevenzione, con particolare attenzione alle implicazioni organizzative, cognitive e psicosociali derivanti dall’introduzione dell’intelligenza artificiale nei contesti lavorativi.

Tra i relatori, oltre al Direttore della UOC PSAL Emiliano Santacroce, sono intervenuti autorevoli esperti del settore, arricchendo l’evento con contributi di grande valore scientifico e professionale, spunti innovativi e interessanti prospettive di riflessione.

Un altro momento del convegno sulla Sicurezza sui Luoghi di Lavoro

Si tratta del Professor Andrea Magrini, Direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro dell’Università degli Studi di Roma, Tor Vergata, del Dottor Emanuele Caroppo, Dirigente Medico Psichiatra, ASL Roma 2, del Dottor Francesco Mariucci, Direttore della UOS Centro Alimentare e Coordinatore del Gruppo Operativo Interdisciplinare-C.A.R., ASL Roma 5, e del Dottor Vito Ruscio, Responsabile UOSD Piani di Prevenzione e Salute comunitaria della ASL Roma 5.

A rendere ancora più interessante e coinvolgente la giornata è stata la possibilità, per tutti i partecipanti che lo desiderassero, di visitare l’azienda, un’opportunità preziosa per conoscere da vicino la realtà operativa e arricchire ulteriormente l’esperienza formativa.

Il Direttore del Centro Agroalimentare, Massimo Pallottini

Durante il convegno sono intervenuti inoltre il Direttore del Centro Agroalimentare, Massimo Pallottini, il Direttore Operativo del Centro Agroalimentare, dottor Flavio Pezzoli, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl Roma 5, dottor Leonardo Luciani.

Hanno partecipato anche i TdP-UGP della UOC PSAL e le dottoresse Azzurra Maria Flammini e Virginia Rosca, dirigenti medici UOC PSAL.

L’incontro ha rappresentato un’opportunità per condividere l’esperienza della vigilanza straordinaria interdisciplinare presso il CAR, valorizzando l’integrazione tra i diversi servizi e l’approccio multidisciplinare nella tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.