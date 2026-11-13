TIVOLI – “Ospedale, un parcheggio gratuito riservato ai dipendenti”: appello al Comune

“Gentilissimi,

mi permetto di scrivere la presente in qualità di dipendente della Asl RM 5 in servizio presso l’ospedale di Tivoli, al fine di portare alla Vostra attenzione una questione che da tempo sta creando disagi a molti di noi che lavoriamo quotidianamente presso la struttura ospedaliera, in qualità di medici, infermieri, terapisti, oss etc…

In particolare, desidero segnalare la difficoltà nell’accesso e nel parcheggio delle autovetture nei pressi dell’ospedale.

L’area di sosta nelle vicinanze della struttura non è sufficiente per accogliere il numero di dipendenti e spesso ci ritroviamo a dover cercare parcheggio in zone lontane e non sicure, con notevole dispendio di tempo e disagio.

Inoltre, i parcheggi attualmente presenti in città sono non solo insufficienti e scomodi, ma perlopiù a pagamento, aggravando ulteriormente la situazione.

Data la nostra funzione essenziale per la comunità e il carattere pubblico del nostro impiego, vorrei gentilmente chiedere che il Comune di Tivoli prenda in considerazione l’istituzione di parcheggi dedicati, gratuiti e riservati esclusivamente ai dipendenti dell’ospedale (come, per altro, già avviene per i dipendenti della struttura amministrativa di Via Acquaregna).

Questo provvedimento potrebbe sicuramente migliorare la qualità del lavoro e contribuire a garantire la sicurezza e la tranquillità del personale sanitario, che si dedica con impegno alla cura dei pazienti.

Sono certa che comprendiate le difficoltà che il personale ospedaliero si trova ad affrontare ogni giorno in termini di logistica e che possiate attivare una soluzione a questo problema”.