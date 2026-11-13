FONTE NUOVA – Truffa del finto carabiniere: tre 18enni arrestati e un 17enne denunciato

Lunedì 9 novembre 2026 i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Monterotondo hanno arrestato tre persone, tutte diciottenni, e denunciato in stato di libertà un minorenne, indagati per una truffa ai danni di una coppia di coniugi.

Secondo un comunicato stampa del Comando provinciale, l’operazione si inserisce nell’ambito dei servizi predisposti dall’Arma dei Carabinieri per il contrasto delle truffe e dei reati in danno delle persone particolarmente vulnerabili.

A seguito di una segnalazione, i militari sono intervenuti presso l’abitazione di una coppia residente a Fonte Nuova, dove hanno accertato che la donna aveva appena ricevuto una telefonata da un individuo qualificatosi falsamente come maresciallo dei Carabinieri.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo, facendo leva sulla preoccupazione della vittima e sostenendo che il marito fosse coinvolto in una rapina avvenuta a Roma, avrebbe richiesto la consegna immediata di tutti gli oggetti in oro custoditi nell’abitazione, da affidare a una propria collaboratrice che si sarebbe recata sul posto.

I monili richiesti, costituiti da gioielli in oro per un peso complessivo di circa 250 grammi, avrebbero un valore stimato di oltre 22.000 euro, calcolato sul solo contenuto aureo e senza tenere conto della lavorazione e dell’eventuale presenza di pietre preziose.

Poco dopo, una giovane donna si è effettivamente presentata presso l’abitazione per ritirare i preziosi, mentre altri tre soggetti attendevano nelle immediate vicinanze a bordo di un’autovettura.

L’immediato intervento dei Carabinieri ha consentito di bloccare tutti e quattro gli individui e di ricostruire il loro presunto coinvolgimento nel tentativo di truffa, impedendo che il raggiro venisse portato a compimento e scongiurando un ingente danno economico ai danni della vittima.

Al termine delle formalità di rito, i tre maggiorenni sono stati condotti presso le rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari, mentre il minorenne è stato affidato ai genitori.

L’episodio richiama l’importanza di segnalare tempestivamente al Numero Unico di Emergenza 112 richieste sospette di denaro o preziosi, anche quando provengano da persone che dichiarano di appartenere alle forze dell’ordine.