La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per lavori di manutenzione, dalle ore 23:00 dei giorni 17 e 18 novembre alle ore 05:00 dei giorni successivi, sarà disposta la chiusura della rampa d’ingresso in autostrada A24 dello Svincolo di Viale Palmiro Togliatti, limitatamente al traffico proveniente dalla viabilità ordinaria e diretto verso il GRA/Roma Est.

Conseguentemente, nei suddetti giorni ed orari, a tutti i veicoli provenienti da Viale Palmiro Togliatti e diretti verso il GRA/Roma Est si consiglia di entrare in autostrada A24 presso lo Svincolo di Via Fiorentini, ovvero è possibile usufruire di Via Collatina (dir. GRA), Via di Tor Cervara e Via Raffaele Costi per entrare in autostrada A24 presso lo Svincolo di Tor Cervara.