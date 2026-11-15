CALCIO – Guidonia: 2 a 2 con l’Ostiamare

di Daniele Di Cerbo

L’aria da derby non si respira soltanto sugli spalti, ma anche sul terreno di gioco del Città dell’Aria. Guidonia Montecelio 1937 fc e Ostiamare danno vita a una gara fisica, caratterizzata da ritmi elevati e grande intensità da entrambe le parti.

La palla sembra pesare un po’ di più e, al termine di diverse azioni, non mancano le scaramucce tra i calciatori. Nonostante qualche momento di tensione, il primo tempo rimane sostanzialmente corretto. Al 35′ episodio da moviola: possibile fallo di mano in area dell’Ostiamare, con mister Ginestra che chiede l’intervento del FVS. Dopo la revisione, però, non viene assegnato il calcio di rigore in favore del Guidonia.

L’arbitro lascia spesso correre il gioco, mantenendo una soglia di intervento piuttosto alta. Una scelta che contribuisce a dare continuità a una partita equilibrata, nella quale nessuna delle due squadre riesce a prendere definitivamente il sopravvento.

La ripresa si apre con un’Ostiamare più aggressiva, intenzionata a prendere in mano le redini dell’incontro. Mister Ginestra interviene con alcuni cambi: Mastrantonio e Tonetto prendono il posto di Giannotti ed Errico, successivamente entrano Murgia e Viteritti per Sannipoli e Zappella.

Al 66′ arriva il vantaggio ospite: è Marco Spinosa a sbloccare il risultato con il suo classico tiro a giro, una conclusione precisa che non lascia scampo al portiere rossoblù. Il centrocampista, per rispetto del suo passato con la maglia del Guidonia, sceglie di non esultare.

Al 74′ D’Urso rileva Celeghin. Un minuto più tardi il Guidonia sfiora il pareggio: Ferrari svetta di testa e indirizza verso la porta una splendida conclusione che si stampa sul palo.

La partita sembra ormai indirizzata, ma il finale riserva uno spettacolo inatteso per tutti. All’86’ è ancora Ferrari a trovare la via del gol, riportando il Guidonia in parità e riaccendendo il Città dell’Aria.

I rossoblù, galvanizzati, non si fermano. Al 90′ Vertainer firma il sorpasso e fa esplodere il pubblico guidoniano: in appena quattro minuti la squadra di Ginestra ha ribaltato completamente il risultato.

Quando la vittoria sembra ormai a portata di mano, arriva però la doccia fredda. Al 97′ Parigini trova la rete del 2-2, gelando il pubblico del Città dell’Aria e spegnendo sul più bello l’entusiasmo rossoblù.

Finisce così una partita incredibile, intensa e ricca di emozioni. Il Guidonia accarezza una vittoria straordinaria dopo una rimonta di carattere, ma deve accontentarsi di un punto. Resta il rammarico per il pareggio subito all’ultimo respiro, in una gara che sembrava ormai aver preso definitivamente la strada dei rossoblù.

Oggi è stata una partita che ne è valso il biglietto d’ingresso.