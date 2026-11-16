RIANO – Danilo Ferri è il nuovo Comandante della Polizia Locale 

Danilo Ferri è il nuovo Comandante e Responsabile dell’Ufficio Polizia Locale del Comune di Riano.

Lo stabilisce il decreto numero 10 – CLICCA E LEGGI IL DECRETO – firmato oggi, lunedì 16 novembre, dal sindaco di Riano Luca Abbruzzetti.

Il sindaco di Riano Luca Abbruzzetti e il dottor Danilo Ferri

Dal provvedimento emerge che Danilo Ferri, 47 anni, Agente di Polizia Locale, Area degli istruttori, è dipendente del Comune di Roma Capitale, nonché dipendente, a tempo indeterminato e parziale di 18 ore settimanali, del Comune di Calcata, col profilo di Comandante di Polizia Locale, Aree dei funzionari e di Elevata Qualificazione.

Come disposto con la determina numero 889 di venerdì 13 novembre, il Comune di Riano ha previsto il suo utilizzo mediante comando a tempo determinato di 10 mesi e parziale per 18 ore.

Il sindaco di Riano e Veronica Valentini, Istruttore di Polizia Locale

Stamattina il sindaco di Riano Luca Abbruzzetti ha dato il benvenuto al nuovo Comandante Danilo Ferri e a Veronica Valentini, Istruttore di Polizia Locale.

“Due nuovi ingressi che rafforzano il presidio del territorio e il rapporto di vicinanza con i cittadini – commenta il sindaco – A entrambi va il benvenuto e l’augurio di buon lavoro da parte mia e dell’Amministrazione Comunale, con l’auspicio di un percorso ricco di soddisfazioni al servizio della nostra comunità!”.