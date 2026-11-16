Il Comune di Tivoli mette in sicurezza il cimitero.
Lo stabilisce la determina numero 3458 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata venerdì 13 novembre dal dirigente sii Lavori pubblici Tullio Lucci.
Con l’atto viene approvato il preventivo presentato dalla ditta “Danieli Giovanni” e affidati i lavori di sistemazione di tratti stradali all’interno del Civico Cimitero per complessivi 55.806 euro e 74 centesimi.
Dalla determina emerge che il personale interno in servizio presso il Settore lavori Pubblici e Servizi Cimiteriali ha redatto il progetto esecutivo relativo alla sistemazione delle strade del camposanto per un importo complessivo di 70 mila euro.