FIANO ROMANO – Sofia Manetta presenta il libro “Io, avvocato della mia Assassina”

Il titolo è “Io, avvocato della mia Assassina” ed è un viaggio a ritroso di una donna nelle fragilità emotive di una adolescente.

E in sintesi il libro che Sofia Manetta, 29enne di Morlupo, professione infermiera, presenterà mercoledì 9 dicembre 2026 presso la Sala Conferenze del Castello Orsini di Fiano Romano.

Sofia Manetta, 29enne di Morlupo, autrice di “Io, avvocato della mia Assassina”

L’evento, promosso da Vanessa Paniccia di Fiano Romano, nella giornata di ieri, venerdì 13 novembre, ha ottenuto il placet della giunta comunale guidata dal sindaco Davide Santonastaso che con la delibera numero 165 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – ha concesso il patrocinio e l’utilizzo della Sala Conferenze a titolo gratuito.

Secondo l’amministrazione, infatti, l’incontro rappresenta un’importante occasione per approfondire temi quali i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, la fragilità emotiva, il valore delle relazioni e l’importanza dei percorsi di cura e consapevolezza, promuovendo una maggiore attenzione al benessere della persona.

La partecipazione sarà gratuita e aperta al pubblico;

Nata a Roma nel 1997, Sofia ha vissuto e lavorato come infermiera in Alto Adige, dove la lontananza da casa e dai suoi affetti l’ha condotta a un profondo percorso di riscoperta personale.

Il suo libro nasce dalla rielaborazione dell’esperienza con l’anoressia nervosa, vissuta durante l’adolescenza.

Attraverso la scrittura, dà voce alle fragilità, ai silenzi e alle complessità dei disturbi alimentari, raccontandoli non solo come malattie, ma come esperienze che coinvolgono profondamente l’identità e il vissuto di una persona.

La sua esperienza professionale in ospedale ha ulteriormente arricchito il suo sguardo sulla fragilità umana e sul valore della cura.

Con questo libro desidera offrire uno spazio di riconoscimento a chi ha vissuto un disturbo alimentare e uno strumento di comprensione per chi vuole avvicinarsi a questa realtà.

“Ho voluto fortemente portare Sofia sul nostro territorio perché credo molto in lei e nella sua testimonianza – commenta l’organizzatrice dell’evento, Vanessa Paniccia – La sua storia mi ha colpita profondamente.

È un racconto di grande forza e coraggio, che spero possa arrivare a quante più ragazze e ragazzi possibile, soprattutto a chi si riconosce nel suo percorso.

Il mio desiderio è che questa iniziativa possa raggiungere anche le scuole, per sensibilizzare su un tema ancora troppo spesso sottovalutato”.