TIVOLI – Case popolari, 299 famiglie aventi diritto in graduatoria

Il Comune di Tivoli ha aggiornato la graduatoria degli aspiranti assegnatari di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.

Lo stabilisce la determina numero 3467 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata oggi, lunedì 16 novembre, dalla dirigente ai Servizi Sociali Maria Teresa Desideri.

Con l’atto viene approvato l’aggiornamento semestrale della graduatoria degli aventi diritto riferito alle 41 domande di assegnazione pervenute nel corso del secondo semestre 2025.

Il complesso di case popolari nel quartiere di Borgonovo, a Tivoli Terme

Nella graduatoria – CLICCA E LEGGI LA GRADUATORIA – risultano 299 famiglie coi requisiti, un numero elevatissimo rispetto alle 237 censite a giugno 2024 (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Il complesso di case popolari denominato “Il Triangolo” nel quartiere di Villa Adriana

Attualmente in cima alla graduatoria degli aventi diritto figura una persona single con un punteggio di 55 punti, davanti ad un nucleo di 2 persone secondo con 46 punti e ad un altro single terzo con 45 punti.

Gli ultimi 66 posti in graduatoria sono occupati da famiglie alla quali la Commissione ha assegnato un punteggio pari a 0.

Dall’elenco degli escusi – CLICCA E LEGGI L’ELENCO DEGLI ESCLUSI – emerge che delle 41 nuove domande di assegnazione dieci sono state respinte, sei delle quali perché carenti del requisito triennale della residenza sul territorio di Tivoli, due perché è stato presentato il modulo senza firma, una per mancanza di documentazione obbligatoria e l’ultima in quanto doppione.