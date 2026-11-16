ROMA EST – Paziente si allontana dall’ospedale Pertini: chi ha visto John?

Si chiama John Edwin Cooper, è un cittadino statunitense di 52 anni che venerdì 6 novembre si è allontanato dall’Ospedale Sandro Pertini di Roma, nella zona Monti Tiburtini / Pietralata.

Si tratta purtroppo del secondo episodio: John era già scomparso a ottobre a Roma ed era stato ritrovato proprio grazie alle segnalazioni dei cittadini dopo gli appelli diffusi dai media.

La nuova denuncia di scomparsa è stata regolarmente sporta e l’appello è già seguito ufficialmente dalla trasmissione Chi l’ha visto?, da Penelope Lazio OdV e dal Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi OdV.

* Nome: John Edwin Cooper (52 anni)

* Luogo e data della scomparsa: Roma, Ospedale Sandro Pertini, 6 novembre 2026

* Descrizione fisica: Altezza 1,78 m, peso 72 kg, capelli brizzolati, occhi marroni chiaro

* Segni particolari: Tagli visibili sulle braccia

* Note importanti: È una persona fragile e parla solo inglese. Potrebbe trovarsi ancora nella zona di Roma o essersi spostato.

Chiunque dovesse avvistarlo o avere informazioni è pregato di contattare immediatamente il 112 (Numero Unico di Emergenza) oppure i seguenti recapiti ufficiali:

* Redazione Chi l’ha visto?: Telefono 06 8262 / WhatsApp 345 313 1987

* Pronto Penelope Lazio: 339 6514799

* Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi: 388 1894493