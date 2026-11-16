GUIDONIA – Una città da film: il sindaco delega la sceneggiatrice Maria Antonietta Zucchi

La sceneggiatrice Maria Antonietta Zucchi è la nuova delegata alla trattazione e al coordinamento delle questioni relative alla promozione cinematografica e alle attività connesse alle produzioni televisive, cinematografiche e audiovisive sul territorio comunale di Guidonia Montecelio.

Lo stabilisce il decreto – CLICCA E LEGGI IL DECRETO – firmato oggi, lunedì 16 novembre, dal sindaco Mauro Lombardo.

Si tratta di un incarico a titolo gratuito affidato a seguito dell’Istituzione dell’Ufficio di promozione cinematografica per l’esercizio coordinato, con le risorse già disponibili, di attività riconducibili alle competenze in materia di politiche culturali, eventi e promozione turistica deliberato dalla giunta comunale lo scorso 23 ottobre.

La scorsa settimana la 64enne di Marco Simone Maria Antonietta Zucchi ha presentato il curriculum dal quale emerge, tra l’altro, che dal 2025 ad oggi scrive dialoghi per la serie Rai “Il Paradiso delle Signore”.