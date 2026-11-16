GUIDONIA – L’ultimo saluto a Davide Di Marco

Saranno celebrati oggi pomeriggio, lunedì 16 novembre, i funerali di Davide Di Marco, il 26enne deceduto in seguito ad un tragico incidente stradale avvenuto sabato pomeriggio 14 novembre sulla Via Tiburtina Valeria nel territorio di Sante Marie, in provincia dell’Aquila (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

La funzione sarà celebrata alle ore 15 presso la chiesa Tempio degli Angeli, a Colle Fiorito, il quartiere in cui il ragazzo abitava con la famiglia.

Davide Di Marco, il 26enne di Guidonia deceduto in un tragico incidente in moto

Davide Di Marco lascia il papà Raffaele Di Marco, storico presidente del “Basket Guidonia”, e la mamma Luisa Troscia, vicepresidente della società e istruttrice di minibasket.

La tragedia ha sconvolto e commosso l’intera comunità della Città dell’Aria, dove la famiglia Di Marco è conosciuta e stimata.

Sabato pomeriggio Davide Di Marco era uscito in sella alla sua moto Aprilia ed insieme ad un amico avevano deciso di fare una gita fino in Abruzzo.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Tagliacozzo, il fatto è avvenuto poco dopo le ore 15 al chilometro 16,500 della statale, in località Valle di Luppa.

Per cause in corso di accertamento, poco dopo un rettilineo Davide Di Marco ha perso il controllo della moto mentre affrontava una curva e ha terminato la corsa contro il guardrail.

L’amico che lo seguiva in sella ad un’altra moto ha lanciato i soccorsi, ma i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118 si sono rivelati vani: Davide Di Marco è deceduto sul colpo.

La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri: tra le cause non si esclude l’asfalto reso viscido dalla pioggia.