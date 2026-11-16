TIVOLI – “Premio della Pace” alla poetessa tiburtina Cristina Borro Marabitti

Un nuovo e prestigioso traguardo si aggiunge al percorso della poetessa tiburtina Cristina Borro Marabitti, ambasciatrice della cultura solferiniana nel mondo, che è stata insignita del “Premio della Pace” nella cornice solenne del Campidoglio a Roma.

La poetessa tiburtina Cristina Borro Marabitti e il Cavaliere di Malta Secondo Orfei

A conferire il riconoscimento è stato il Cavaliere di Malta Secondo Orfei, ambasciatore di pace.

L’opera-trofeo in cristallo ideato e realizzato da Secondo Orfei

Il premio consiste in un’opera-trofeo in cristallo, pezzo unico ideato e realizzato dallo stesso Orfei — le cui esclusive creazioni sono state donate nel tempo a personalità di altissimo livello, tra cui il Papa, importanti politici, attori, cantanti e protagonisti del mondo dello spettacolo.

Per l’autrice di Tivoli, questa premiazione rappresenta il meritato riconoscimento a un percorso poetico e culturale che ha già raccolto importanti vittorie e consensi in concorsi a livello nazionale e internazionale.

Un traguardo che celebra il suo impegno poliedrico e la poesia come universale strumento di dialogo, fratellanza e pace.